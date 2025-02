Le RC Strasbourg et son entraîneur Liam Rosenior enchaînent une deuxième victoire consécutive ce week-end face au RC Lens. En livrant ses premières impressions après la rencontre, le technicien anglais s’est réjoui d’avoir renversé l’un des clubs emblématiques du championnat.

Liam Rosenior : « Je ne pourrais pas être plus fier »

Le RC Strasbourg se rapproche du top 6 de la Ligue 1. Encore une ou deux victoires, et les Alsaciens pourraient décrocher une place en compétition européenne. Mais avant d’y penser, ils doivent continuer à progresser et à s’imposer match après match. Ce week-end, ils ont fait preuve de réalisme et de résilience, malgré les tentatives des Lensois d’imposer leur jeu.

Finalement, l’entrée en jeu percutante de Dilane Bakwa et la précision clinique d’Emanuel Emegha ont permis au RC Strasbourg de s’imposer. En conférence de presse, Liam Rosenior a félicité ses deux joueurs tout en saluant la progression de son équipe :

RC Strasbourg : Liam Rosenior soulagé après la victoire à Lens 3

« Je suis très content. On a gagné ce match d’une façon différente de d’habitude, mais c’était une belle bataille. Je suis fier de ce que les joueurs ont montré ! Je dois donner beaucoup de mérite à ce groupe : tout le monde travaille et pousse dans le même sens, l’encadrement technique y compris. En tant qu’entraîneur, je ne pourrais pas être plus fier. »

Bien que Strasbourg continue de progresser et se rapproche de l’Europe, Liam Rosenior reste mesuré, rappelant que le chemin est encore long avec 12 matchs restants : « C’est une victoire clé, mais seulement si nous continuons sur cette lancée. Il reste encore douze matchs. Je veux que mes joueurs restent humbles, il y a encore beaucoup de choses à améliorer », a-t-il conclu.