OM : Roberto De Zerbi commence à s’emballer

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, commence à céder à l’euphorie après le match de son équipe face à l’ASSE (5-1) samedi. L’italien trouve son équipe très forte…

Roberto De Zerbi est dans sa deuxième phrase de réussite avec l’Olympique de Marseille. Dès les premières semaines de son arrivée sur le Vieux Port, le technicien italien avait glané des victoires importantes. Par la suite, l’équipe s’est un peu relâchée en laissant filer des points sans toutefois perdre sa deuxième place au classement. Mais face à l’ASSE samedi, c’est une nouvelle dimension de l’OM qu’a aligné De Zerbi. L’italien est d’ailleurs le premier à trouver son équipe impitoyable.

Roberto De Zerbi salut un top mercato de Benatia et Longoria

« Nous avons réalisé une très belle performance, tout paraissait fluide sur le terrain. Avant le coup d’envoi, on ne s’attendait pas à un match aussi maîtrisé. C’est regrettable d’avoir concédé ce but, cela ternit un peu notre prestation, mais je suis globalement très satisfait. Cornelius prend une dimension importante dans l’équipe », selon Roberto De Zerbi, qui confirme sur beIN Sport que « Benatia et Longoria ont effectué un excellent travail lors du mercato hivernal en recrutant quatre joueurs de haut niveau. L’équipe progresse, nous gagnons en puissance. Quand on se crée autant d’occasions, il faut être déterminé pour conclure et sceller la victoire. »

Il faudra attendre les journées à venir pour confirmer les dire de l’entraîneur de l’OM qui a tout de même gardé de la lucidité. Avec son actuelle deuxième place de Ligue 1 après le PSG, Marseille est bien placé pour arracher sa qualification directe en Ligue des champions. Le match de