Mercato FC Nantes : Le successeur d’Antoine Kombouaré au FCN déjà identifié

Les rumeurs s’intensifient autour d’un possible changement à la tête du FC Nantes. Waldemar et Franck Kita, les propriétaires du club, seraient de plus en plus insatisfaits des résultats du technicien du FCN, Antoine Kombouaré.

Mercato FC Nantes : Pierre Sage pour remplacer Antoine Kombouaré au FCN ?

Le fauteuil d’Antoine Kombouaré vacille de plus en plus à la tête du FC Nantes. Les dernières contre-performances des Canaris, notamment face au Stade Brestois (2-0) lors de la 21e journée de Ligue 1 et l’humiliation face à l’AS Monaco (7-1) lors de la 22e journée, ont relancé les rumeurs concernant un éventuel départ de l’entraîneur kanak. En cas de nouvelle défaite du FCN, cette fois-ci face au RC Lens, son poste pourrait bien être menacé. Et si les propriétaires nantais auraient déjà trouvé son remplaçant.

Si Antoine Kombouaré avait déjà été sauvé in extremis en début de saison, grâce à l’impossibilité de trouver un accord avec les candidats pressentis (Sergio Conceição et Habib Beye), cette fois-ci, la situation semble bien différente. Un nom revient avec insistance dans les couloirs de la Beaujoire : celui de Pierre Sage.

L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait la priorité des dirigeants du FC Nantes. Son expérience en Ligue 1 notamment son passage fructueux à Lyon le positionne comme le candidat idéal pour relancer les Canaris en cette seconde partie de saison.

Cependant, plusieurs obstacles pourraient entraver l’arrivée de Pierre Sage à Nantes. Selon Le Quotidien du Sport, l’OL envisagerait de confier de nouvelles responsabilités au technicien français au sein de son centre de formation. Par ailleurs, l’intéressé pourrait hésiter à rejoindre un club en cours de saison, surtout à quelques journées de la fin de l’exercice.