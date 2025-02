FC Nantes : Antoine Kombouaré prévient le RC Lens après la débâcle à Monaco

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a rapidement digéré la lourde défaite face à l’AS Monaco. Le Kanak met la pression sur ses joueurs pour se relancer face au RC Lens.

FC Nantes : Antoine Kombouaré secoue le vestiaire du FCN après le naufrage face à l’AS Monaco

Le FC Nantes a lourdement chuté (7-1) au stade Louis II face à l’AS Monaco samedi dernier, lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Canaris n’ont pas pu résister à la pression de l’ogre monégasque. Le technicien du FCN est très déçu après cette humiliation.

« Une énorme déception et un sentiment de honte. À 10, tu dois mieux défendre. Il y a des erreurs tactiques et techniques, un manque de volonté de défendre le but. Un trou noir et on a flanché », a réagi Antoine Kombouaré.

Malgré la défaite cuisante, l’entraîneur du FC Nantes refuse de se laisser abattre. Il se tourne déjà vers le prochain match, la réception du RC Lens, avec l’objectif de rebondir et de renouer avec la victoire. « Je suis déjà passé à autre chose. Si on gagne et qu’on fait un clean-sheet le week-end prochain, je serai content », a-t-il dit.

Le technicien nantais est convaincu que son équipe est capable de réaliser une performance solide et de renouer avec le succès. Antoine Kombouaré souhaite que cette victoire soit un point de départ pour une série positive. Le Kanak lance un avertissement au Racing Club de Lens avant le choc en Ligue 1 dimanche prochain, pour le compte de la 23e journée.

« C’est un gros coup sur la tête. Mais il sera intéressant de voir comment on va réagir. Il faut voir si cette défaite ne fera pas plus de dégâts. Il faudra relever la tête. (…) J’ai pris une grosse claque, un uppercut dans la figure. Mais il faut montrer que c’est un terrible accident. Ce qui m’intéresse, c’est la capacité de rebond », a ajouté Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes est actuellement 15e au classement de Ligue 1 et doit se battre pour s’éloigner de la zone rouge.