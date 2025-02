Sky Sport confirme : le PSG veut Ibrahima Konaté, un mauvais choix

Le PSG, d’après Sky Sport, est à la recherche d’Ibrahima Konaté, sa nouvelle cible, pour oublier l’échec de Randal Kolo Muani. Cependant, le club parisien s’avance peut-être vers une autre affaire infructueuse.

Après le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a insisté et joué des coudes pour recruter Kolo Muani. L’objectif du patron du club parisien était de franciser l’équipe. Cependant, les choix du président ne correspondaient pas à ceux de l’entraîneur, et les résultats ont prouvé ce décalage. Randal Kolo Muani n’a pas pu montrer ses qualités sous la direction de Luis Enrique, ce qui s’est vu pendant son passage au club. En revanche, à la Juventus Turin, où il évolue actuellement, pas une semaine ne passe sans qu’il marque.

Ibrahima Konaté, vers un cas à Kolo Muani au PSG

Selon Sky Sport, le PSG semble avancer vers une situation similaire avec Ibrahima Konaté de Liverpool. Le joueur a bien reçu les propositions du club parisien et se réjouit de cet intérêt, comme il l’a déjà exprimé sur Téléfoot. Il trouve cela valorisant de savoir que de grands clubs s’intéressent à lui. “C’est une belle reconnaissance”, a-t-il déclaré, avant de rappeler son engagement actuel avec Liverpool. Il a insisté sur le fait que son objectif principal est de rester “concentré sur cette saison” avec son club, et de tout donner pour gagner un maximum de titres. Quant à sa situation contractuelle, “ce sont mes agents et mes conseillers qui gèrent cela”.

Randal Kolo Muani a marqué 4 buts en 5 matchs, prouvant ainsi qu’il n’était pas au bon endroit au PSG. Le défenseur Ibrahima Konaté, n’étant pas le choix de Luis Enrique, pourrait vivre un fiasco à Paris en cas de transfert.