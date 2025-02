ASSE : Instabilité chronique et urgence de solutions, Eirik Horneland sous pression

L’ASSE traverse une période de turbulences marquée par des résultats décevants et un manque de stabilité criant. Eirik Horneland, à la tête de l’AS Saint-Étienne, se retrouve sous une pression croissante pour redresser la situation.

ASSE : Une défense de Saint-Etienne en perpétuelle recomposition

L’AS Saint-Étienne peine à trouver une solidité défensive depuis Olivier Dall’Oglio. L’équipe n’en finit point de concéder des buts, une tendance qui se confirme sous Eirik Horneland depuis son arrivée. En seulement 22 journées, les Verts ont déjà encaissé 50 buts cette saison en Ligue 1.

Eirik Horneland doit constamment jongler avec les absences et les méformes, contraint de repositionner des joueurs comme Léo Pétrot au poste de latéral droit par nécessité. Cette instabilité défensive pèse lourdement sur les performances de l’ASSE, malgré des piliers comme Gautier Larsonneur ou Dylan Batubinsika.

Un milieu en quête de repères et une attaque en panne d’efficacité

Le milieu de terrain de l’ASSE souffre des départs et blessures, laissant Eirik Horneland dans l’obligation de multiplier les ajustements. Florian Tardieu tente de s’imposer, mais le secteur manque d’un véritable chef d’orchestre. Benjamin Bouchouari et Pierre Ekwah restent des valeurs sûres, mais l’ensemble manque de cohérence et d’automatismes.

Les attaquants de l’AS Saint-Étienne peinent à trouver le chemin des filets. Lucas Stassin est le plus utilisé, mais l’efficacité offensive fait défaut. Recruté à 10 millions d’euros, le Belge n’a marqué que 4 buts pour 4 passes décisives. Si Ibrahim Sissoko n’y arrive pas, Irvin Cardona, qui vient de signer son retour au club, cherche encore ses repères. Ceci ajoute une pression supplémentaire sur Eirik Horneland pour trouver des solutions rapides.

Horneland sous pression, l’ASSE à la croisée des chemins

Eirik Horneland fait face à une situation complexe : gérer un effectif instable tout en répondant aux attentes d’un club historique comme l’AS Saint-Étienne. Le club stéphanois doit impérativement retrouver une stabilité et une efficacité pour éviter une saison cauchemardesque. La pression est à son comble et des décisions cruciales s’imposent pour l’avenir du club et de son entraîneur norvégien.