RC Lens : Déjà un problème avec Goduine Koyalipou au RCL ?

Arrivé en fanfare au RC Lens pendant le mercato d’hiver, Goduine Koyalipou peine à confirmer les espoirs placés en lui. Malgré des débuts prometteurs, l’attaquant centrafricain semble déjà en difficulté sous les ordres de Will Still.

RC Lens : Des débuts prometteurs pour Goduine Koyalipou mais…

Le 9 janvier 2025, le RC Lens officialise l’arrivée de Goduine Koyalipou, en provenance du CSKA Sofia, pour un montant estimé à 2 millions d’euros. Fort de ses 14 buts en 16 matchs en Bulgarie, l’attaquant de 24 ans signe un contrat jusqu’en 2028 avec les Sang et Or. Dès son premier match en Ligue 1, il se distingue en marquant contre Le Havre, ce qui laisse entrevoir un avenir radieux au sein du RCL.

Malgré des débuts encourageants, Koyalipou semble peiner à s’imposer dans le schéma tactique de Will Still. Interrogé sur ses choix offensifs lors d’un match contre le RC Strasbourg, l’entraîneur a expliqué que Koyalipou avait « besoin d’espace, d’étendre ses jambes et d’être dans la surface au bon moment », suggérant que son profil n’était pas adapté aux équipes jouant en bloc bas, une situation fréquente en Ligue 1.

Koyalipou face à une concurrence accrue en attaque du RCL

La concurrence au sein de l’attaque lensoise est rude. Des joueurs comme Angelo Fulgini et Florian Sotoca, malgré des performances en demi-teinte, continuent d’être privilégiés par Will Still. D’autres options offensives, telles que Agbonifo, M’bala Nzola et Wesley Saïd, sont également en lice pour une place de titulaire.

Ceci rend la tâche encore plus ardue pour Koyalipou. Cette situation soulève des questions quant à la pertinence de son recrutement et à sa capacité à s’adapter aux exigences tactiques du Racing Club de Lens.

Quel avenir pour Koyalipou au RC Lens ?

Alors que le RC Lens s’apprête à affronter le FC Nantes, des changements dans le onze de départ sont attendus. Sotoca et Fulgini pourraient céder leur place, offrant potentiellement une opportunité à Koyalipou de retrouver sa place de titulaire et de prouver sa valeur.

Cependant, pour s’imposer durablement, l’attaquant devra démontrer une adaptation rapide au système de jeu de Will Still et une efficacité accrue face aux défenses regroupées. Le défi est de taille, mais pas insurmontable pour celui qui a déjà prouvé son talent à l’étranger.

Si l’arrivée de Goduine Koyalipou au RC Lens avait suscité beaucoup d’espoirs, son intégration semble plus complexe que prévu. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour l’avenir de l’attaquant au sein du RCL et pour confirmer ou infirmer les doutes actuels.