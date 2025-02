Mercato FC Nantes : Quatre noms pour remplacer Antoine Kombouaré au FCN

Le FC Nantes vit une saison 2024-2025 de Ligue 1 très compliquée. La déroute subie face à l’AS Monaco pourrait avoir raison du technicien du FCN, Antoine Kombouaré.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette au FCN

Déjà fragilisé par les résultats en dents de scie de son équipe depuis le début de la saison, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est sous pression au FCN. Après un mois de janvier 2025 fructueux, marqué par des matchs nuls contre Lille, l’AS Monaco et Lyon, ainsi qu’une victoire face au Stade de Reims, le FC Nantes a replongé dans ses travers.

Les défaites contre le Stade Brestois (2-0) et surtout le lourd score (7-1) face à l’AS Monaco samedi dernier poussent le FC Nantes vers la zone de relégation. L’humiliation subie au stade Louis II, la pire de l’histoire du FCN en Ligue 1, pourrait coûter cher à Antoine Kombouaré.

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, n’a pas encore officialisé sa décision concernant l’avenir d’Antoine Kombouaré, mais les signaux indiquent de plus en plus un départ du Kanak avant la fin de la saison. La pression s’intensifie au FCN et l’hypothèse d’un changement à la tête de l’équipe n’est pas à exclure.

Parmi les profils susceptibles d’intéresser les décideurs nantais, Pierre Sage se présente comme une option pertinente. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, récemment limogé, pourrait prendre la succession d’Antoine Kombouaré.

D’autres pistes sont également évoquées, parmi lesquelles Claude Puel, Stéphane Moulin ou encore Philippe Montanier. Ces entraîneurs sont capables de permettre au FC Nantes de se maintenir dans l’élite cette saison. Un nouveau faux pas du FC Nantes face au RC Lens lors de la 23e journée pourrait provoquer le départ d’Antoine Kombouaré.