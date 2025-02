Arbitrage – OM : Marseille dénonce un opérateur VAR pro-PSG avant l’AJ Auxerre

L’OM s’insurge contre une décision arbitrale avant son match de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre. Le club phocéen critique ouvertement la désignation d’un arbitre et d’un opérateur VAR qu’il juge partial.

AJ Auxerre – OM : Une contestation ouverte de Marseille contre l’arbitrage

L’Olympique de Marseille a adressé un courrier à la direction de l’arbitrage pour exprimer son mécontentement quant à la nomination de Jérémy Stinat en tant qu’arbitre principal du match contre Auxerre. Les dirigeants marseillais n’ont pas oublié son rôle en Coupe de France contre Lille, où des décisions controversées avaient été prises.

Selon L’Equipe, dans une correspondance de 3 pages, l’Olympique de Marseille a indiqué que « l’intégrité de M. Stinat n’est absolument pas remise en cause ». Toutefois, au-delà de cette nomination, Marseille dénonce aussi la présence d’un opérateur VAR dont les prises de position publiques sur les réseaux sociaux trahiraient une affinité trop marquée pour le PSG et une hostilité envers Marseille.

Selon le club phocéen, l’opérateur VAR visé « a affiché publiquement sur ses réseaux sociaux sa passion pour le PSG et son désamour (pour ne pas dire plus) envers l’Olympique de Marseille ». Une situation que Marseille juge inacceptable pour garantir l’impartialité des décisions arbitrales.

L’AJ Auxerre répond à Marseille et défend l’impartialité de l’arbitre

Face à cette polémique, l’AJ Auxerre a rapidement réagi en publiant un communiqué officiel. Le club bourguignon s’est étonné de la démarche marseillaise, estimant qu’elle était contraire aux valeurs du football et affirmant sa confiance en l’impartialité de Jérémy Stinat. Une manière de calmer le jeu avant une rencontre sous tension.

« L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’OM (…). Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise », a écrit le club.

Des tensions persistantes avec l’arbitrage

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un climat déjà tendu entre l’Olympique de Marseille et la direction de l’arbitrage. Les Phocéens regrettent notamment que certaines décisions litigieuses, comme le but refusé à Leonardo Balerdi face à l’AS Saint-Étienne, n’aient pas été retenues pour analyse dans le débrief hebdomadaire de l’arbitrage. Un signe supplémentaire, selon eux, d’un traitement défavorable.

Alors que la rencontre face à Auxerre s’annonce cruciale, cette contestation pourrait créer une atmosphère encore plus électrique. Reste à voir si le club marseillais obtiendra une réponse de la direction de l’arbitrage ou si le match se jouera sous le poids de ces polémiques.