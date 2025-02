Bonne nouvelle pour le Toulouse FC ! Yann Gboho a retrouvé le chemin de l’entraînement et pourrait être disponible pour le match face au Havre AC ce week-end. L’ailier franco-ivoirien a participé à la séance collective de ce mercredi 19 février 2025.

Yann Gboho prêt à retrouver la compétition

Auteur d’un bon début de saison, Yann Gboho s’est imposé comme un élément clé du système de Carles Martínez Novell. Très utilisé par le technicien espagnol, il a joué un rôle déterminant dans le bon parcours du Téfécé. Cependant, son élan a été stoppé début février après une blessure aux ischio-jambiers lors du match contre l’OGC Nice (1-1).

Contraint à l’infirmerie, il a manqué les rencontres contre l’AJ Auxerre et le PSG. Mais après plusieurs semaines d’absence, l’ailier de 23 ans est désormais apte. Carles Martínez Novell s’est exprimé sur son retour en conférence de presse :

« Les choses évoluent positivement. Après le match à Auxerre, on ne pensait pas que Mark McKenzie pourrait être dans le groupe face au PSG. Djibril Sidibé est aussi revenu. Yann Gboho est très proche d’un retour, peut-être dès le match contre Le Havre. Ces retours sont précieux, car un effectif complet permet plus de rotations et de solutions. »

Toulouse FC : Yann Gboho, opérationnel face au Havre AC 3

Le Toulouse FC face à plusieurs absences

Si Yann Gboho est sur le point de faire son retour, le Toulouse FC doit toujours composer avec plusieurs absences. Joshua King (mollet) est encore en convalescence, tout comme le gardien Guillaume Restes (cuisse), Rasmus Nicolaisen (mollet) et Niklas Schmidt (ligaments croisés), officiellement forfaits. Le retour de Yann Gboho représente donc une excellente nouvelle pour le Téfécé, qui cherche à se relancer après des résultats mitigés.