PSG : Le Rwanda répond cash à la pétition lancée pour dénoncer « Visit Rwanda »

Après la RD Congo, des supporters du PSG avaient lancé une pétition pour demander à Nasser Al-Khelaïfi de rompre son accord de partenariat avec « Visit Rwanda ». Le gouvernement du Rwanda a répondu à ces initiatives.

Sponsoring du PSG : Accusations de complicité dans le conflit congolais

Depuis 2019, le PSG assure la promotion du tourisme rwandais, avec le slogan « Visit Rwanda » qui s’affiche en grand sur les maillots et les supports de communication du club de la capitale.

Début février, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait exhorté le PSG, Arsenal et le Bayern Munich à mettre fin à leurs accords de parrainage « tachés de sang » avec « Visit Rwanda », alors que les combats font rage dans l’est du Congo, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés, ces dernières semaines, de régions clés pour le contrôle des ressources minières du pays.

Alors que le contrat liant le PSG et « Visit Rwanda » doit expirer en 2025, une partie des supporters du club de la capitale ont lancé une pétition pour exiger la fin de ce « partenariat de la honte ». Si le pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi et la direction des Rouge et Bleu n’ont pas encore réagi, le Rwanda a déjà donné sa position sur cette affaire.

Le Rwanda maintient ses partenariats avec le PSG, Arsenal et le Bayern Munich

Le Rwanda a qualifié ce jeudi les récentes critiques formulées par le gouvernement de la République démocratique du Congo concernant ses partenariats avec Arsenal, le Bayern Munich et le Pari SG, de menace pour la paix et la stabilité régionales.

« Le gouvernement du Rwanda rejette les récentes tentatives de la République démocratique du Congo visant à saper les partenariats internationaux du Rwanda par la désinformation et la pression politique », a déclaré le Conseil rwandais de développement, qui supervise les accords. « Ces efforts non seulement déforment la vérité, mais menacent également les fondements de la paix, de la stabilité et de la coopération économique régionales que nous nous efforçons de construire », souligne un communiqué.