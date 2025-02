Visit Rwanda et le PSG : Nasser Al-Khelaïfi mis sous haute pression !

Le partenariat entre le PSG et Visit Rwanda est de plus en plus controversé. Alors que la crise humanitaire s’aggrave en République Démocratique du Congo, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, est appelé à une prendre une décision forte.

PSG : Partenariat avec le Rwanda sous le feu des critiques en raison de la crise en RDC

Depuis 2019, le PSG assure la promotion du tourisme rwandais, avec le slogan « Visit Rwanda » qui s’affiche en grand sur les maillots et les supports de communication du club de la capitale. Ce contrat de sponsoring, qui court jusqu’en 2025, rapporterait environ 15 millions d’euros par an au PSG, selon le quotidien L’Équipe. Alors que 4 000 soldats rwandais sont déployés en République Démocratique du Congo, la situation humanitaire dans l’est du pays se détériore de jour en jour.

Face à cette crise, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a publiquement interpellé le Paris Saint-Germain, lui demandant de mettre un terme à son accord de parrainage avec « Visit Rwanda », qu’elle qualifie de « taché de sang. » Dans une lettre adressée au PSG, ainsi qu’aux clubs d’Arsenal et du Bayern Munich (également liés au Rwanda), la ministre congolaise dénonce la responsabilité du Rwanda dans la misère de son pays.

🚨🚨 La ministre des Affaires étrangères de la RDC, a exhorté Arsenal, le Bayern et le PSG à mettre fin à leurs accords de parrainage « tachés de sang » avec « Visit Rwanda » à la suite de l'aggravation de la crise humanitaire dans le pays ! 🗣️🇨🇩(L’EQUIPE) pic.twitter.com/XPKdh3P7Bq — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 2, 2025

« Des milliers de personnes sont actuellement bloquées dans la ville de Goma, avec un accès limité à la nourriture, à l’eau et à la sécurité. D’innombrables vies ont été perdues, les viols, les meurtres et les vols prédominent. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Si ce n’est pour votre propre conscience, alors les clubs devraient le faire (mettre fin à leur accord de parrainage) pour les victimes de l’agression rwandaise », a écrit Thérèse Kayikwamba Wagner, dans des propos rapportés par L’Équipe. Un message reçu 5/5 par les supporters du PSG.

Une pétition lancée pour dénoncer « Visit Rwanda »

Si pour l’instant, ni le PSG, ni Arsenal, ni le Bayern n’ont officiellement réagi, la polémique ne cesse d’enfler. Alors que le contrat liant le Paris SG et « Visit Rwanda » doit expirer en 2025, la pression monte pour que le club parisien prenne position sur un sujet qui dépasse largement le cadre du football.

Ce partenariat est d’ailleurs décrié par une partie des supporters du PSG. Une pétition a même été créée pour exiger la fin de ce « partenariat de la honte ». Elle cumule plus de 2000 signatures et elle s’adresse à la direction du Paris Saint-Germain.

Chers tous, cette guerre nous imposée par le sang.uinaire @PaulKagame se joue sur tous les fronts. Les supporteurs de @PSG_inside on compris la gravité des violations des droits de l’homme qu’orchestre Kagame sur notre territoire.



De ce fait, ils se sont décidés de lancer cette… pic.twitter.com/hfdPhRswBW — John Kabeya Jlk (@johnkabeyajlk) January 29, 2025

« Nous, supporters du PSG, nous adressons à vous pour exprimer notre profonde préoccupation concernant notre partenariat avec l’Office de tourisme rwandais, « Visit Rwanda. » (…) Le Rwanda, sous le gouvernement de Paul Kagame, est de plus en plus impliqué dans les conflits en République Démocratique du Congo (RDC), où des groupes armés soutenus par le Rwanda exacerbent une crise humanitaire dévastatrice. Depuis plusieurs années, les forces rwandaises sont accusées de soutenir des milices qui commettent des atrocités, causant des souffrances indescriptibles à des milliers de civils congolais », peut-on lire dans cette pétition. Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir trancher et prendre une décision rapidement.