RC Lens : Les nouvelles sont bonnes pour deux blessés de longue date du RCL

Le RC Lens a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Martin Satriano et Rémy Labeau-Lascary. Les deux attaquants poursuivent leur réathlétisation et espèrent un retour prochain au RCL.

RC Lens : Satriano et Labeau-Lascary en pleine remise en forme

Avec un effectif du RC Lens diminué par le départ de plusieurs joueurs lors du mercato d’hiver, Will Still reçoit une nouvelle qui devrait le rassurer un temps soit peu. En effet, victimes d’une rupture du ligament croisé en début de saison, Martin Satriano et Rémy Labeau-Lascary ont entamé un travail de longue haleine pour retrouver la forme.

L’Uruguayen, prêté par l’Inter Milan, s’est blessé le 28 septembre, tandis que son coéquipier s’est gravement blessé le 14 décembre. Malgré ces coups durs, les deux joueurs affichent une détermination sans faille pour revenir au plus haut niveau.

Un retour espéré pour Satriano avant la fin de saison

À la Gaillette, les deux attaquants continuent leur rééducation en salle sous la supervision du staff médical. Sur son compte X, le RC Lens a écrit jeudi : « Le processus de réathlétisation se poursuit pour Rémy Labeau-Lascary et Martin Satriano. Accompagnés par le staff lensois, les deux attaquants artésiens continuent de travailler sans relâche ».

𝐏𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 ⏳



Le processus de réathlétisation se poursuit pour Rémy Labeau-Lascary et Martin Satriano. Accompagnés par le staff lensois, les deux attaquants artésiens continuent de travailler sans relâche 💪#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/i4WCMNaYDw — Racing Club de Lens (@RCLens) February 20, 2025

Si Labeau-Lascary a peu de chances de rejouer avant la fin de saison, l’optimisme est de mise pour Martin Satriano. Selon le Racing Club de Lens, l’Uruguayen pourrait faire son retour entre avril et mai, respectant ainsi l’estimation initiale de six à huit mois d’indisponibilité.

Le club a insisté sur la patience et la résilience de ses joueurs dans cette épreuve. Leur retour en forme sera précieux pour le RC Lens, qui espère les voir retrouver le terrain dans les meilleures conditions possibles. En attendant, les deux hommes poursuivent leur travail à la Gaillette avec l’objectif de revenir encore plus forts.