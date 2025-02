AJ Auxerre : des cadres absents face à l’Olympique de Marseille

L’AJ Auxerre devra composer sans plusieurs joueurs clés pour son déplacement à l’Olympique de Marseille ce samedi. Parmi les absents notables figurent Sinaly Diomandé et Jubal Junior, comme l’a confirmé Christophe Pélissier en conférence de presse.

Des absences de taille pour l’AJ Auxerre

Pour la deuxième rencontre consécutive, Sinaly Diomandé ne sera pas disponible. Le défenseur central ivoirien souffre d’une blessure à l’adducteur contractée lors du match nul (2-2) face au Toulouse FC le 9 février dernier. Déjà absent contre le Stade Brestois, il manquera également ce choc contre l’Olympique de Marseille.

L’incertitude plane toujours autour de Jubal Junior. Son entraîneur reste prudent quant à sa participation : « Sinaly sera absent. Il y a eu quelques craintes pour Jubal, mais il a participé à la séance ce matin. On prendra une décision demain. Il ne faut pas précipiter les choses. » Ces absences pourraient avoir un impact significatif sur les choix tactiques de Christophe Pélissier.

🎥 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐯𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟’ 🎙️



Dans 2⃣ jours, c’est la réception de l’OM. Et aujourd’hui, c’était la conf’ avec le coach et Dono. A revoir ici 👉 https://t.co/XdEjIpSBhP#TeamAJA #AJAOM — AJ Auxerre (@AJA) February 20, 2025

Un défi de taille pour l’AJ Auxerre face à l’OM

Lors du match aller, l’AJA avait créé la surprise en s’imposant 3-1 au Vélodrome. Mais depuis, la dynamique a changé. L’équipe traverse une période difficile avec une série de 10 matchs sans victoire, tandis que l’OM affiche une forme impressionnante, comparable à celle du PSG, selon Pélissier.

Le plan de jeu de Christophe Pélissier

Pour tenter de contrarier l’Olympique de Marseille, Christophe Pélissier met l’accent sur l’adaptation tactique et la gestion des transitions : « On va mettre des choses en place et j’espère qu’on pourra les appliquer. Les grandes équipes savent s’adapter aux différents schémas. Nos joueurs sont à l’écoute. Nous devons être performants en transition, mais aussi savoir garder le ballon. Lors de ce genre de match, il est crucial de respirer et de sortir de la zone de pression. » L’AJ Auxerre a besoin d’une victoire pour relancer sa saison et espérer s’éloigner de la crise. Réussira-t-elle à réitérer son exploit face à l’OM ?