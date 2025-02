OM : Conflit avec DAZN, Pablo Longoria accusé d’être le pantin du PSG

Les coulisses de la Ligue 1 sont le théâtre d’une véritable guerre des chefs. En plus des tensions autour de DAZN, les dirigeants règlent leurs comptes. Pablo Longoria, le président de l’OM, est au centre de ces conflits.

OM : John Textor s’en prend à Pablo Longoria

Le football français traverse une période tumultueuse, marquée par des révélations explosives sur les luttes intestines qui minent la Ligue de Football Professionnel (LFP). L’émission « Complément d’enquête » a en effet levé le voile sur une ambiance délétère entre dirigeants de clubs, exacerbée par le non-paiement des droits télévisés par DAZN.

Dans cette affaire, deux camps se sont constitués. D’un côté, Vincent Labrune, président de la LFP, et son allié Nasser Al-Khelaifi, patron du PSG et de beIN Sports. De l’autre, John Textor (Lyon) et Joseph Oughourlian (RC Lens), qui critiquent sévèrement cette alliance. Au cœur de cette guerre de clans, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, est aussi pointé du doigt par John Textor.

Le président de l’OL l’accuse d’être un simple « porte-parole du PSG », agissant dans l’intérêt d’un groupe plutôt que dans celui de son propre club. John Textor dénonce une « stratégie de groupe » orchestrée par Labrune et Al-Khelaifi, visant à museler les voix dissidentes. Ces révélations mettent en lumière les tensions profondes qui traversent le football français, où intérêts personnels et luttes de pouvoir semblent primer sur l’intérêt général.

L’image de Pablo Longoria, habitué à manier la langue de bois, est écornée par ces accusations. Reste à savoir si le président de l’OM saura sortir de l’ombre et défendre sa position dans ce conflit qui secoue le football français.