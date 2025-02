ASSE : Vers un choix fort pour Davitashvili ? Horneland tranche et explique son choix

Zuriko Davitashvili reste un élément clé du système d’Eirik Horneland à l’ASSE. Malgré des performances récentes en demi-teinte, l’entraîneur de Saint-Etienne a confirmé en conférence de presse que l’ailier géorgien reste une valeur sûre pour son équipe.

ASSE : Une place de titulaire jamais remise en question pour Davitashvili

Depuis le début de la saison, Zuriko Davitashvili s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Verts. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne cette saison avec 7 buts et 2 passes décisives. Le Géorgien a pris du temps avant d’exploser dans le groupe stéphanois pour porter l’attaque. Mais depuis, il connaît un coup de mou qui inquiète.

Le jeune attaquant de 24 ans n’a inscrit que 2 buts lors des six derniers matchs de l’ASS. Bien que ses dernières prestations aient pu soulever des interrogations, son statut ne semble pas menacé. Eirik Horneland l’a clairement indiqué : « Sur les postes de devant, la certitude qu’on a aujourd’hui, c’est Zuriko Davitashvili qui a emmagasiné plus de minutes ». Une déclaration qui confirme son importance dans le dispositif stéphanois.

Des alternatives encore en rodage à Saint-Etienne

Horneland a également évoqué les autres options offensives de l’équipe. Irvin Cardona, arrivé en provenance de l’Espanyol pendant le mercato d’hiver, manque encore de rythme, tandis qu’Augustine Boakye alterne entre présence et absence. « Aujourd’hui, je ne sais pas qui je vais faire commencer, mais ce que je sais, c’est que j’ai besoin des trois », a précisé l’entraîneur stéphanois, qui souligne ainsi l’importance de chacun dans la rotation offensive.

Si la concurrence existe, le profil de Davitashvili reste unique au sein de l’effectif. « Davitashvili est très bon côté gauche et très attiré par le but », a expliqué Horneland. Son rôle d’ailier percutant, capable de créer des différences et de marquer, fait de lui un atout majeur dans la quête des objectifs de fin de saison.

Un choix stratégique pour l’ASSE

En conservant la confiance en Davitashvili, Horneland fait un choix fort et assumé. L’AS Saint-Étienne cherche de la stabilité pour atteindre ses ambitions, et l’ailier géorgien représente une pièce essentielle de ce puzzle. Alors que les Verts poursuivent leur course aux premières places, son apport sera déterminant dans la suite de la saison.

Toutefois, le technicien norvégien sait qu’il a besoin des trois attaquants pour atteindre ses objectifs. « Ce sont des profils différents, utiles à l’équipe. Ils vont être tous les trois très importants pour l’objectif de fin de saison », a-t-il assuré.