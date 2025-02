Montpellier HSC : Vives tensions dans le vestiaire, le maintien fait débat

La lourde défaite du Montpellier HSC face à l’Olympique Lyonnais (1-4) a provoqué de vives tensions au sein du vestiaire héraultais. Après la rencontre, les joueurs ont eu une discussion franche pour tenter de corriger leurs erreurs et redresser la barre en Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, Jean-Louis Gasset a révélé des détails sur ces échanges musclés.

Jean-Louis Gasset : « Ils se sont parlés, ils se sont rentrés dedans »

Cette nouvelle défaite a été un véritable électrochoc pour le MHSC. La frustration accumulée a fini par exploser, certains joueurs n’acceptant plus les erreurs répétées de leurs coéquipiers.

D’ordinaire, après un match, l’entraîneur et son staff prennent la parole pour analyser la rencontre. Cette fois-ci, Jean-Louis Gasset a laissé les joueurs s’exprimer entre eux, dans l’espoir d’un sursaut collectif. Selon le coach montpelliérain, l’échange a été intense :

« Après un match, normalement, j’interviens toujours pour donner mon ressenti. Contre Lyon, le ton est monté dans le vestiaire, et c’était une bonne chose. J’essaie de les piquer au maximum pour qu’ils prennent conscience qu’ils ont la chance de jouer en Ligue 1. »

Il poursuit : « Les joueurs se sont parlé et, d’après ce qu’on m’a rapporté, ils ont dit les choses telles qu’elles sont. Ils savent qu’ils doivent se dépasser et que cette spirale négative ne peut plus durer. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Un électrochoc bénéfique pour le MHSC ?

Après cette mise au point, Jean-Louis Gasset a observé un changement notable dans l’attitude de ses joueurs à l’entraînement : « Je l’ai ressenti immédiatement. L’implication était différente, les regards plus concentrés. Cela fait quatre mois que je leur répète qu’ils doivent travailler plus. Peut-être que ce déclic était nécessaire, car ils se sont enfin rentrés dedans. Ils jouent leur avenir. Moi, je suis là pour leur donner une feuille de route avec mon expérience. »

À quelques jours d’un match crucial face à l’OGC Nice, cette prise de conscience interne pourrait être le point de départ d’un nouvel état d’esprit. Reste à voir si ces tensions auront un effet positif sur le terrain.