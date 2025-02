Le Stade Brestois veut le maintien face au RC Strasbourg

Avec 32 points en 22 journées, le Stade Brestois d’Éric Roy est bien placé pour assurer son maintien en Ligue 1 et rêver d’une qualification européenne. En conférence de presse ce samedi matin, le technicien niçois a affirmé son ambition de battre le RC Strasbourg afin de franchir cette première étape essentielle.

Un tournant décisif pour Brest

« On est à un tournant où il faudrait bien négocier le virage pour espérer une très belle fin de saison. Bien sûr, nous sommes déçus d’avoir été éliminés de la Ligue des champions, et de cette manière. Il y a une forte dimension psychologique dans la suite de nos matchs », a déclaré Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.

L’élimination de la C1 digérée, le club breton entend désormais rebondir et viser une qualification européenne la saison prochaine. Tout commence par un succès contre Strasbourg ce dimanche. Une victoire permettrait d’assurer définitivement le maintien et d’entrevoir de nouvelles ambitions.

« Si nous obtenons un bon résultat à Strasbourg, nous pourrons considérer que le maintien est acquis. Ce n’est pas anodin, cela nous permettrait de nous concentrer pleinement sur la suite », a souligné Roy.

Éric Roy, un retour en Europe en ligne de mire

Fort d’une première expérience en Ligue des champions, Éric Roy est convaincu que Brest peut faire mieux la saison prochaine. Cet objectif est devenu une véritable obsession pour lui. Mais avant d’y penser, il exhorte ses joueurs à rester sérieux et concentrés face au RC Strasbourg.

« Je veux que notre équipe s’impose en Ligue 1. Cela passera par une prestation solide face à une équipe talentueuse et dynamique comme Strasbourg. Nous sommes un peu plus perméables que la saison dernière, il faudra savoir tenir bon dans les moments difficiles. À nous d’utiliser ces derniers matchs pour progresser et travailler notre régularité. Je sais que nous sommes capables de grandes performances, mais nous devons viser la constance », a-t-il conclu.