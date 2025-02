Coup de tonnerre ! Randal Kolo Muani renvoyé au PSG par la Juventus ?

La Juventus Turin pourrait ne pas conserver Randal Kolo Muani à l’issue de la saison si elle échoue à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Un retournement de situation qui pourrait forcer l’attaquant français à retourner au PSG, son club propriétaire.

Un prêt convaincant pour Kolo Muani mais sous conditions

Arrivé cet hiver sous forme de prêt en provenance du PSG, Randal Kolo Muani semble s’épanouir sous les couleurs de la Juventus en Italie. Auteur de prestations convaincantes et déjà décisif devant le but, il a rapidement conquis les supporters et le staff turinois. Le Français s’est illustré comme l’un des principaux artificiers des Bianconeri.

Kolo Muani est auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 4 matchs de championnat avec la Juve. Des débuts fracassants qui ont conduit les dirigeants du club à envisager de le retenir définitivement. Toutefois, son avenir en Italie n’est pas encore scellé. Son transfert définitif dépend en grande partie des performances de la Vieille Dame en Serie A.

La qualification en Ligue des Champions, un impératif

Selon Tuttosport, pour que la Juventus puisse lever l’option d’achat de Kolo Muani, elle devra impérativement terminer dans le top 4 du championnat et décrocher un billet pour la Ligue des Champions. Une condition essentielle, car la compétition européenne rapporte environ 65 millions d’euros, une somme nécessaire pour financer son transfert définitif.

Sans cette qualification, il sera difficile pour le club italien de réunir les 60 millions d’euros demandés par le PSG. Sauf si le club de Turin opte pour un nouveau prêt de l’international français pour la saison prochaine. Une option qui pourrait bien ne pas faire les affaires du Paris Saint-Germain, qui souhaite récupérer une partie de son investissement pour son mercato estival.

Un retour inattendu au PSG pour Randal Kolo Muani ?

Si la Juventus échoue à atteindre son objectif, Randal Kolo Muani pourrait bien être contraint de retourner au PSG, où il n’a pas su s’imposer lors de la première partie de saison. Un scénario qui poserait un véritable casse-tête à la direction parisienne, qui avait misé sur son départ pour alléger son effectif et réinvestir sur d’autres postes.

La fin de saison en Serie A sera donc décisive pour l’avenir de l’attaquant tricolore, qui espère poursuivre son aventure en Italie.