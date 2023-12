Le nouveau responsable sportif de l’OM, Mehdi Benatia, travaille sur son prochain recrutement et insiste pour l’arrivée d’un milieu de la Lazio Rome.

Mercato OM : Mehdi Benatia manœuvre pour attirer de nouvelles recrues

Débarqué à l’Olympique de Marseille après la démission de Marcelino en septembre dernier, Gennaro Gattuso a hérité d'un groupe qui ne répond pas forcément à son « crédo footballistique ». L’entraîneur italien a dû composer avec l’effectif mis à sa disposition et a progressivement modifié son système de jeu au fil des rencontres. Ce qui lui a permis d’enchainer des succès et de remontrer à la sixième place du classement avant la trêve internationale.

Mais Gennaro Gattuso sait qu’il aura besoin de nouveaux renforts pour imposer son système de jeu à l’OM. D’autant plus que le club phocéen devrait perdre environ 9 joueurs en janvier prochain en raison de la CAN 2023. Il est donc nécessaire pour le club phocéen d’étoffer son effectif durant le mercato hivernal. Et ça, le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia l’ont bien compris. Le nouveau patron de la cellule de recrutement de l’OM est même déjà au travail pour faire venir de nouveaux renforts cet hiver.

Mehdi Benatia tenterait de convaincre Daichi Kamada

Si un latéral gauche et un ailier sont attendus à Marseille, les responsables phocéens œuvrent également pour s’offrir un nouveau milieu de terrain. D’ailleurs, Il Messagero assure que la direction de l'OM surveille de très près la situation de Daichi Kamada en Italie. L’international japonais a rejoint la Lazio Rome l’été dernier pour un contrat d’une seule saison. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver.

L’état major de l’OM, qui suit le joueur de 27 ans depuis de longues dates, se serait rapidement positionné pour tenter de boucler sa signature. La source indique que des émissaires phocéens tenteraient de convaincre Daichi Kamada de rejoindre Marseille dès cet hiver contre une petite compensation financière ou de le recruter gratuitement à l’issue de saison. Reste à savoir si ce retour de flamme sera concluant.

Pour le moment, le principal concerné ne montre aucun empressement à rejoindre la Ligue 1. Il évaluera sans doute les différentes positions cet hiver avant de trancher pour sa future destination. Le conseiller sportif Mehdi Benatia et son équipe espèrent à priori trouver les arguments nécessaires pour boucler sa signature.