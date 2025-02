OL Mercato : Pierre Sage révèle les dessous de son limogeage à Lyon

Quelques semaines après son limogeage, Pierre Sage, l’ancien entraîneur de l’OL, est revenu sur les coulisses de cette décision forte de John Textor, le propriétaire du club.

OL Mercato : Pierre Sage évoque sa rencontre avec John Textor

Suite à plusieurs résultats décevants, avec notamment une élimination en 16e de Coupe de France contre un club de National 3, le FC Bourgoin-Jallieu, Pierre Sage a été écarté de son poste d’entraîneur de l’OL. Au micro du journal L’Équipe, le technicien français de 45 ans a dévoilé les dessous de son départ, évoquant notamment une journée très particulière.

« Ce jour-là, je suis passé au club où Laurent Prud’homme (directeur général) et Matthieu Louis-Jean (directeur technique) étaient présents. Ils m’ont remis une lettre de mise à pied. Ils ne m’ont pas donné de justification particulière, mais je n’en avais pas besoin, j’ai lu entre les lignes », a déclaré Pierre Sage, qui rencontrera ensuite le président des Gones.

Pierre Sage : « John Textor m’a dit que j’étais un magicien »

Après avoir reçu sa lettre de mise à pied, Pierre Sage a eu un tête-à-tête avec John Textor, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

« Ils m’ont aussi dit que John Textor était à Lyon et qu’il voulait me rencontrer. J’ai accepté, pour la bonne raison que je voulais le remercier de vive voix de m’avoir donné la chance d’entraîner à ce niveau-là. Et je voulais aussi lui dire que j’estimais avoir saisi cette chance. Quelque part, j’ai conforté sa décision qui pouvait paraître très audacieuse il y a un an et demi », a ajouté Pierre Sage, qui ne garde pas de rancunes.

« Non, pas du tout. J’avais juste besoin de digérer la chose et de considérer que, pour lui, il y avait une opportunité de marché qui ne m’était pas favorable. Je le comprends, je le respecte, même si je ne l’accepte pas. Après, il y a eu de la communication a posteriori, où il a dit que j’avais été un magicien… », a confié Pierre Sage.