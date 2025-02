Le Havre AC : Didier Digard face à la colère des supporters réclamant son départ

Au Havre AC, la tension monte entre les supporters et l’entraîneur Didier Digard. Les fans ne supportent plus de voir leur équipe stagner dans la zone rouge et réclament son départ. Interrogé par les médias, le technicien français s’est exprimé sur cette contestation grandissante.

La colère des supporters havrais après la lourde défaite contre Toulouse

Dimanche dernier, Le Havre AC a subi une nouvelle défaite, alors qu’il avait une occasion en or de sortir de la zone de relégation après les revers de l’AS Saint-Étienne (2-3) contre Angers SCO et du Montpellier HSC (0-2) face à l’OGC Nice. Les supporters havrais espéraient une victoire face au Toulouse FC pour relancer la dynamique, mais les Violets ont été bien supérieurs et se sont imposés 4-1.

Cette nouvelle désillusion a exacerbé la frustration des supporters havrais. D’abord silencieux en tribune, refusant d’encourager les joueurs, ils ont ensuite exprimé leur mécontentement en visant directement Didier Digard et en réclamant son départ :

« Digard, tout le stade ne veut plus de toi, casse-toi ! Les gens n’en peuvent plus de toi, ils en ont marre. C’est à toi qu’on parle. C’est à toi de réagir. Le Havre, c’est nous, et ce n’est pas vous. On fait ce qu’on veut, on en a plein le cul. Et Digard, on n’en veut plus », a scandé le capo des Ultras havrais.

L’animateur du groupe ultra a ensuite demandé aux supporters de lever la main s’ils souhaitaient le départ de Didier Digard. De nombreuses mains se sont levées, une scène qui n’a pas manqué d’interpeller Mathieu Bodmer :

« Je me suis demandé ce que je faisais là, si je ne m’étais pas trompé de club. On a attendu un retour en Ligue 1. On est à la lutte pour le maintien, et tout un stade se retourne contre l’entraîneur. C’est la première fois que je vois ça ! », a-t-il confié à Paris Normandie Sport.

Didier Digard reste impassible face à la contestation

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Didier Digard a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aventure avec le Havre AC jusqu’à la fin de la saison. Concernant la réaction des supporters, il a balayé la polémique d’un revers de main :

« Les réactions des supporters ? Très sincèrement, je n’en pense rien. Ils peuvent chanter, faire ce qu’ils veulent, je n’ai aucun souci avec ça, ils ont le droit d’avoir un avis. Ce qui est important, c’est l’avis de mon groupe et des gens avec qui je travaille au quotidien. S’ils jugent qu’il faut changer, on changera, il n’y a aucun souci. Mais moi, je n’abandonnerai pas ce groupe », a déclaré Didier Digard.

Les prochaines semaines s’annoncent électriques entre l’entraîneur et les supporters havrais. Reste à savoir si la direction du club prendra une décision face à cette pression populaire grandissante.