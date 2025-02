Classement ASSE : Le Havre et Montpellier s’enfoncent, Saint-Etienne en profite !

L’ASSE est toujours 16e au classement, devant le Havre AC et le Montpellier HSC, après 23 journées de Ligue 1. Scotchés aux dernières places, le HAC et le MHSC ne semblent plus être une véritable menace pour les Verts qui ne gagnent pourtant plus.

Classement : L’ASSE perd deux points précieux et reste en position de barragiste

L’ASSE, dont le classement reste préoccupant, a frôlé la fin de sa série de matchs sans victoire en Ligue 1, samedi dernier, face à Angers SCO. Menée de deux buts, l’équipe stéphanoise a réussi à renverser la situation (3-2) en 74 minutes, grâce à un doublé de la recrue Irvin Cardona et deux passes décisives de Zuriko Davitashvili.

Cependant, l’AS Saint-Etienne a concédé l’égalisation (3-3) dans les dernières secondes du temps additionnel, suscitant une immense déception chez ses milliers de supporters présents à Geoffroy-Guichard.

Avec ce match nul, l’ASSE demeure en position de barragiste, avec deux et quatre points d’avance, respectivement sur le Havre AC (17e) et le Montpellier HSC (18e), les deux clubs relégables à ce stade du championnat.

Lutte acharnée pour le maintien : Saint-Etienne en difficulté, le Havre et Montpellier font pire !

Il est important de souligner que la position de l’ASSE au classement n’est pas forcément due à ses propres performances, car elle n’a remporté aucune victoire lors de ses sept derniers matchs, enregistrant quatre défaites et trois matchs nuls, soit seulement trois points sur 21 possibles.

Cependant, le Havre AC et le Montpellier HSC traversent également des périodes difficiles. Le club normand a subi huit défaites, concédé deux matchs nuls et remporté une seule victoire lors des 11 dernières journées de Ligue 1, ne récoltant que cinq points sur 33 possibles.

Quant au club héraultais, son bilan est tout aussi alarmant, avec 16 défaites, dont quatre consécutives, en 23 journées de championnat. Lanterne rouge, il possède la pire défense de Ligue 1 avec 54 buts encaissés, à 11 journées de la fin de la saison.

En conclusion, l’ASSE est toujours en course pour éviter la relégation en raison des difficultés rencontrées par le Havre AC et le Montpellier HSC, englués dans la zone rouge. Les confrontations directes des Verts face à ces deux équipes, prévues les 9 et 16 mars, s’annoncent donc décisives.