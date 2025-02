Stade de Reims : enfin, une victoire précieuse pour Samba Diawara et le SDR !

Le Stade de Reims poursuit son aventure en Coupe de France après s’être imposé face à Angers SCO lors de la séance des tirs au but. Une victoire qui arrive à point nommé pour le club champenois, au grand soulagement de l’entraîneur malien Samba Diawara.

Première victoire pour Samba Diawara avec le Stade de Reims

Si le Stade de Reims traverse une période difficile en Ligue 1, il reste en course en Coupe de France. Grâce à ce succès en quart de finale, le club champenois se qualifie pour les demi-finales et met fin à une série noire. En effet, Reims n’avait plus gagné depuis le 6 février, toutes compétitions confondues. Cette victoire, bien que laborieuse, redonne de l’espoir aux joueurs et marque le premier succès de Samba Diawara à la tête de l’équipe.

Un véritable soulagement pour le technicien malien, qui savoure ce moment : « Quand on se fait égaliser à la dernière seconde, on imagine le pire. Finalement, on termine avec une immense satisfaction. La Coupe de France est une compétition à part, qui tient à cœur à notre président et à nos supporters », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un tournant pour le Stade de Reims en Ligue 1 ?

Cependant, les difficultés en championnat restent préoccupantes. Le Stade de Reims est sur une série de 12 matchs sans victoire en Ligue 1, flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Samba Diawara espère que cette qualification en Coupe de France servira de déclic : « On espère que cette victoire va nous apporter de la confiance et de l’espoir pour décrocher des points en championnat », a confié l’entraîneur malien.

Pour la 24ᵉ journée de Ligue 1, le Stade de Reims affrontera l’AS Monaco, un adversaire redoutable. Diawara se montre déjà préoccupé par l’état physique de ses joueurs : « On a fléchi sur le plan athlétique et ça m’inquiète un peu avant le match de vendredi à Monaco », a-t-il reconnu. Si ce succès en Coupe de France apporte une bouffée d’air frais, les Rémois doivent désormais rester concentrés pour redresser la barre en championnat et éviter une fin de saison compliquée.