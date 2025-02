Stade Brestois : Éric Roy dépité après l’élimination face à l’USL Dunkerque

Soirée cauchemardesque pour le Stade Brestois et Éric Roy, renversés (2-3) par l’USL Dunkerque ce mercredi lors des quarts de finale de la Coupe de France. Une élimination amère pour l’entraîneur brestois, qui a exprimé ses regrets en conférence de presse.

Éric Roy : « C’est difficile à digérer »

Après avoir éliminé l’AJ Auxerre et le LOSC Lille, l’USL Dunkerque a récidivé en créant la surprise contre Brest. Alors que les Ty Zefs menaient 2-0, les pensionnaires de Ligue 2 ont su exploiter les failles adverses en marquant trois buts sur coups de pied arrêtés dans les dernières minutes. Une issue frustrante pour Éric Roy, plongé dans une immense déception :

« C’est une grande désillusion. Prendre trois buts sur coup de pied arrêté, c’est quand même incroyable. Dunkerque a bien joué son match, mais on n’a pas vraiment été mis en difficulté autrement. C’est difficile à digérer », a confié le technicien de 58 ans en conférence de presse.

Déplorant cette occasion manquée, il a ajouté : « On a laissé passer une opportunité exceptionnelle… Parfois, il se passe des choses qui défient la logique. Mais si cela arrive, c’est qu’on n’a pas tout bien fait. »

⏱ 20h54 : alors que les Brestois menaient 2-0 et avaient le match en mains, ils se sont incroyablement écroulés et s'inclinent 2-3 face à Dunkerque.

Fin de l'histoire en Coupe de France pour les Brestois…#SB29USLD 2⃣-3⃣ pic.twitter.com/ulFMriQKcF — Stade Brestois 29 (@SB29) February 26, 2025

Se relever après la désillusion

Cette élimination représente un coup dur pour le Stade Brestois. Le moral des joueurs et du staff risque d’être affecté, mais Éric Roy appelle déjà à une remobilisation rapide : « Dès dimanche, il faudra tourner la page et se concentrer sur notre match face à Lyon. » Avec l’élimination en Coupe de France et l’échec en Ligue des Champions, le Stade Brestois doit désormais se focaliser sur la Ligue 1. Une qualification européenne permettrait de conclure la saison sur une note positive et d’atteindre un objectif majeur.