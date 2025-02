Mercato FC Nantes : Alban Lafont convainc Stéphane Ziani au FCN

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, retrouve le sourire après plusieurs mois de calvaire. Le crack français évolue avec l’équipe réserve du FCN et séduit son entraîneur, Stéphane Ziani.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont livre de belles performances avec l’équipe réserve du FCN

Alban Lafont se relance au FC Nantes après une période difficile. Écarté de son poste de titulaire depuis novembre dernier et désormais troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Anthony Lopes et Patrik Carlgren, le portier des Canaris a été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Cependant, faute d’avoir trouvé un nouveau club, il devra patienter jusqu’à la fin de la saison.

Le gardien de but français n’a plus foulé les terrains avec les pros depuis la défaite du FC Nantes face au Havre (0-2) le 24 novembre dernier. Alban Lafont a enfin repris la compétition ce samedi avec la réserve nantaise. Titulaire, il a contribué au match nul face à l’AS Panazol (1-1) lors de la 17e journée du groupe B de National 3. Le portier français s’est illustré par plusieurs interventions décisives.

L’entraîneur de l’équipe réserve du FCN, Stéphane Ziani, a salué sa performance. « Il a apporté de l’envergure et du calme. On est content de lui donner un coup de main pour qu’il retrouve du temps de jeu. Et c’est toujours bien de bénéficier de l’apport d’un pro. Par mimétisme, on progresse aussi dans la préparation d’un match. L’expérience s’acquiert aussi en vivant des moments ensemble. », a déclaré le coach nantais dans un entretien accordé à Ouest-France.

En attendant un transfert l’été prochain, Alban Lafont continue donc de prouver qu’il a encore de solides arguments à faire valoir. Le crack nantais pourra donc retrouver son meilleur niveau avant le prochain mercato estival afin de trouver une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière.