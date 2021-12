FC Nantes Mercato : Kombouaré se lâche sur le marché du FCN

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 23:01

Antoine Kombouaré a évoqué le mercato du FC Nantes, sans être précis sur le départ des buteurs Ludovic Blas et Randal Kolo Muani.

FC Nantes : Kombouaré n'attend pas de renforts en janvier

La conférence de presse d’avant-match de l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été marquée par des questions sur le mercato. En marge des interrogations sur le match FCN - AS Vitré en 16e de finale de la Coupe de France, le coach des Canaris été contraint d’évoquer le marché hivernal qui ouvre officiellement samedi1er janvier. Dans la Cité des Ducs, le coach des Nantais n’attend personne en janvier. Il ne pourra pas compter sur Moses Simon (attaquant, Nigeria), Kalifa Coulibaly (avant-centre malien) et Charles Traoré (défenseur, Mali) qui ont pris la direction de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021).

De plus, Ludovic Blas, cible du LOSC pour remplacer Jonathan Ikoné transféré à la Fiorentina, pourrait partir cet hiver. Idem pour Randal Kolo Muani en fin de contrat en juin 2022. Le FC Nantes serait bien inspiré en le transférant en janvier pour éviter qu’il file librement à l’issue de la saison. Malgré tout, Antoine Kombouaré n’a pas prévu de recruter de nouveaux joueurs en janvier. Il en donne les raisons. « J'ai anticipé le départ des Africains », a-t-il justifié. « Je pense qu'on a ce qu'il faut pour gérer les quatre absents. Après, si on a des cas de Covid, ça peut devenir plus compliqué, mais il faut savoir rester serein », a-t-il expliqué ensuite.

Le coach du FCN ne compte pas sur la réserve

Notons que l’entraîneur kanak a aussi la possibilité de se renforcer en interne, par de jeunes talents de l’équipe réserve dirigée par Stéphane Ziani, mais il ne voit pas de jeunes joueurs intégrer son groupe. « Je ne fais jamais de cadeau. Si je fais monter des jeunes, c'est que j'estime qu'ils peuvent apporter des choses et qu'ils ont des qualités. Quentin Merlin (attaquant de 19 ans) est un bel exemple », a-t-il souligné.