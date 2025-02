ASSE : Quelle défense aligner contre l’OGC Nice ? Horneland face à un choix cornélien !

L’ASSE a récupéré deux défenseurs pour affronter l’OGC Nice, samedi. Eirik Horneland va-t-il opérer des changements en défense face à la troisième meilleure attaque de Ligue 1 ?

Urgence défensive : le coach de l’ASSE face à un casse-tête avant l’OGC Nice

L’ASSE est en grande difficulté défensivement ! Elle s’est lourdement inclinée à cinq reprises cette saison en championnat : à Brest (4-0), à Nice (8-0), à Rennes (5-0), à Lille (4-1) et à Marseille (5-1). Les Stéphanois ont également concédé une défaite (4-0) face à l’OM en Coupe de France. En 23 journées de Ligue 1, Saint-Étienne a encaissé 53 buts, soit une moyenne de 2,3 buts par match.

Le duo Dylan Batubinsika – Mickaël Nadé s’est essoufflé au fil des journées de championnat. La défense stéphanoise a encaissé 14 buts lors des 4 derniers matchs, ce qui souligne clairement la faiblesse défensive des Verts.

Horneland va-t-il oser chambouler la défense de Saint-Etienne contre le Gym ?

Pour affronter l’OGC Nice, Eirik Horneland dispose de tous ses défenseurs. En plus de Batubinsika et Nadé, Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid sont des arrières centraux. Cependant, le dernier a été décevant en début de saison, notamment lors de la débâcle à Nice, ce qui justifie sa place sur le banc de touche. Quant à Briançon, il revient d’une longue période de blessure et ne semble pas encore au point physiquement.

Il y a également Léo Pétrot, désormais repositionné comme arrière latéral gauche. Cet hiver, l’ASSE a recruté Maxime Bernauer en provenance du Dinamo Zagreb. Il a joué son premier match sous le maillot Vert, contre Angers SCO, samedi dernier. Une première qui s’est mal passée pour le défenseur central français, car il a été l’auteur du penalty concédé dans la dernière minute du match. Le SCO a égalisé (3-3) sur cette ultime action.

Sur les côtés, Pierre Cornud, Yvann Maçon et Dennis Appiah sont également disponibles. L’entraîneur de l’ASSE a donc à sa disposition neuf défenseurs, ce qui est suffisant pour faire des choix pour sa composition.

Néanmoins, il est fort probable qu’Eirik Horneland reconduise son quatuor défensif habituel, composé de Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé dans l’axe, et de Dennis Appiah ou Yvann Maçon et Léo Pétrot aux postes de latéraux.