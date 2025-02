Toulouse FC : Grosse inquiétude pour Zakaria Aboukhlal avant le match contre Angers SCO !

Alors que le Toulouse FC lutte pour une qualification européenne, le club pourrait devoir se passer de Zakaria Aboukhlal pour son déplacement à Angers SCO le week-end prochain. L’ailier marocain de 25 ans souffre d’une blessure à la cuisse et reste incertain, selon la presse française.

Zakaria Aboukhlal incertain contre Angers SCO

Le 2 mars prochain, le Toulouse FC se rendra au stade Raymond-Kopa pour affronter Angers SCO. Actuellement 7ᵉ de Ligue 1 avec 30 points, les Violets accusent un retard de six points sur l’Olympique Lyonnais (6ᵉ, 36 points) et ont impérativement besoin d’une victoire pour rester dans la course au top 6. La pression monte alors que la fin de saison approche, et Carles Martínez Novell espérait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour ce sprint final.

Cependant, une incertitude plane autour de Zakaria Aboukhlal. Touché à la cuisse, l’international marocain pourrait manquer cette rencontre cruciale. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise concernant sa participation. Il sera évalué au fil des entraînements, et sa présence dépendra de l’évolution de sa blessure d’ici la dernière séance collective du TFC.

Une éventuelle absence de Zakaria Aboukhlal représenterait un coup dur pour le club, qui doit déjà composer sans Joshua King, blessé depuis plusieurs jours. De plus, Carles Martínez Novell doit également faire face aux absences de plusieurs cadres : Nicklas Schmidt (genou), Guillaume Restes (ischio-jambiers), Rasmus Nicolaisen (cheville) et Yann Gboho (reprise).

Malgré ces nombreux forfaits, Toulouse espère pouvoir compter sur Zakaria Aboukhlal et Joshua King ce dimanche, afin d’aller chercher un succès précieux face à Angers SCO.