Crise des droits TV – PSG : Vincent Labrune défend Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar

Vincent Labrune a décidé de mettre les choses au clair sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi, alors que le football français traverse une crise majeure liée aux droits TV. Accusé d’être sous l’influence du Qatari, le président de la LFP a fermement démenti toute dépendance vis-à-vis du patron du PSG

Droits TV – PSG : Vincent Labrune, une prise de parole attendue

Resté silencieux ces dernières semaines, Vincent Labrune a choisi de s’exprimer dans L’Équipe pour répondre aux critiques. Face aux turbulences provoquées par le non-paiement initial de DAZN, puis son règlement tardif des 35 millions d’euros dus à la Ligue 1, le président de la LFP se devait de clarifier la situation. Mais au-delà de cette crise financière, c’est surtout sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi qui fait débat.

Depuis plusieurs années, le président du PSG est souvent présenté comme l’un des hommes les plus influents du football français, au point que certains estiment que Labrune lui serait redevable. Une idée que ce dernier réfute catégoriquement, rappelant que son élection en 2020 s’est faite sans le soutien de Nasser Al-Khelaïfi.

Labrune dément toute influence du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi

Interrogé sur son lien avec Al-Khelaïfi, Vincent Labrune a été très clair : « Les reproches que l’on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. […] Je rappelle que Nasser Al-Khelaïfi ne m’a pas soutenu quand j’étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020. » De plus, il souligne une décision forte prise en 2023 : la fin du contrat de commercialisation des droits télé internationaux de beIN Sports, détenus depuis une décennie.

Un choix qui prouve, selon lui, qu’il n’agit pas sous l’influence du président du PSG. « Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n’est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser Al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire », clarifie Labrune.

Le rôle du Qatar dans l’économie du football français

Si Labrune rejette toute accusation d’inféodation par Al-Khelaïfi, il rappelle néanmoins le rôle majeur du Qatar dans l’économie du football français. « Que l’on le veuille ou non, le Qatar est un investisseur majeur depuis 14 ans », souligne-t-il. Il met en avant la contribution de beIN Sports, qui injecte 210 millions d’euros dans les droits TV malgré un marché en crise.

« Sur le sujet des droits télé, même si certains sont déçus et j’en fais partie, beIN participe à hauteur de 210 millions d’euros dans un marché particulièrement atone. Par ailleurs, ils ne sont pas obligés de donner 40 millions d’euros sur la L2 alors qu’ils sont les seuls candidats », a fait savoir Vincent Labrune. Une mise au point qui vise à dissiper les doutes et à réaffirmer son indépendance à la tête de la LFP, alors que l’avenir financier du football français reste incertain.