OM : Arbitrage, la DTA accusée d’une erreur flagrante !

Alors que le président de l’OM, Pablo Longoria, a été sanctionné pour ses propos polémiques sur l’arbitrage, un choix de la DTA est aussi pointé du doigt.

OM : La désignation de Jérémy Stinat, une erreur de la DTA ?

La désignation de Jérémy Stinat pour arbitrer le match entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille (3-0) a suscité de vives critiques dans la cité phocéenne. L’arbitre français avait été au centre de la polémique liée à la suspension de Medhi Benatia. Malgré les protestations des Phocéens, il a été maintenu pour ce choc AJA-OM, et ses décisions ont provoqué un excès de colère chez Pablo Longoria.

Le président de l’OM a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage, en criant à la corruption. La conséquence de ce dérapage, Pablo Longoria a été suspendu 15 matchs pour propos injurieux. Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club, a également été sanctionné de 3 matchs de suspension. Des sanctions validées par Saïd Ennjimi.

Toutefois, l’’ancien arbitre de Ligue 1 estime que la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a commis une erreur en choisissant Jérémy Stinat pour cette rencontre, compte tenu du contexte tendu entre l’arbitre et l’OM. Il indique que la DTA aurait dû éviter de faire un tel choix, surtout l’incident survenu lors du match de Coupe de France contre Lille. « La DTA n’a pas protégé M. Stinat », a-t-il déclaré à L’Equipe.

Un précédent évoqué

Pour illustrer son propos, Saïd Ennjimi évoque une situation similaire qu’il a vécue en 2011, lorsqu’il avait eu un différend avec les Girondins de Bordeaux. La DTA de l’époque l’avait alors protégé en ne le désignant pas pour les matchs des Girondins pendant plusieurs mois.

« La DTA avait très bien réagi, elle m’avait protégé en me laissant de côté un certain temps. J’ai arbitré très vite derrière mais plus les Girondins, et ça a duré 6 ou 7 mois », a-t-il confié. Quoi qu’il en soit, la désignation de Stinat a été l’un des facteurs déclencheurs du coup de sang de Pablo Longoria. Cette polémique a eu des conséquences importantes pour l’OM, avec notamment la longue suspension de son président.