OL : L’équipe de Fonseca diminuée défensivement avant le Stade Brestois !

L’OL est confronté à un souci en défense avant son match contre le Stade Brestois dimanche (15 h). Paulo Fonseca va devoir trouver une solution sur le côté gauche, précisément, où les deux titulaires sont indisponibles.

OL-SB29 : Bataille pour une place en coupe d’Europe

L’OL et le SB29 s’affrontent à Lyon, dimanche après-midi, lors de la 24e journée de Ligue 1. L’enjeu de cette rencontre est une place en coupe d’Europe. L’Olympique Lyonnais, 6e avec 36 points, est certes mieux placé dans la course que le Stade Brestois , 9e avec 33 points, mais le classement peut encore considérablement évoluer.

Il reste en effet 11 journées de championnat à disputer, soit 33 points en jeu. De plus, l’OL n’a que 3 points d’avance sur son adversaire, ce qui signifie que les Gones sont sous la menace des Ty’Zefs.

Olympique Lyonnais : Tagliafico suspendu, Abner indisponible

Cependant, l’équipe de Paulo Fonseca n’est pas au complet avant d’accueillir celle d’Éric Roy. Elle est affaiblie en défense. Nicolas Tagliafico est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, et Vinicius Abner est sur le flanc. Il n’a pas participé à l’entraînement collectif de vendredi, et selon les informations du site Olympique et Lyonnais, il a effectué une séance individuelle à vélo, accompagné d’un préparateur physique.

En convalescence, le défenseur brésilien ne fera pas son retour après avoir déjà manqué le choc face au PSG, dimanche dernier.

Qui pour dépanner à gauche ?

Paulo Fonseca, le coach de l’OL, sera donc contraint de trouver une alternative au poste d’arrière latéral gauche. Il pourrait faire appel à un arrière latéral droit pour dépanner : il a le choix entre deux joueurs expérimentés, Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles, ou le jeune Saël Kumbedi.