RC Lens vs Havre AC : Pluie de forfaits au RCL

Le RC Lens accueille Le Havre AC en Ligue 1 avec un effectif amoindri. Le technicien du RCL, Will Still, devra se passer de six cadres.

RC Lens vs Le Havre : Edward Still confirme 6 forfaits au RCL

Après trois revers consécutifs en Ligue 1 face à l’OGC Nice (2-0) lors de la 21e journée, le RC Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée et contre le FC Nantes (3-1) lors de la 23e journée, le RC Lens va tenter de se relancer ce samedi face au Havre AC, également en difficulté cette saison.

Le RCL traverse une seconde partie de saison délicate après les départs de nombreux cadres lors du dernier mercato hivernal. D’autres joueurs clés, capables d’apporter du tonus à l’équipe, sont encore coincés à l’infirmerie. Conséquence, le Racing Club de Lens chute au classement et pointe désormais à la 8e place.

Pour la réception du Havre AC au stade Bollaert, le RC Lens doit composer avec plusieurs forfaits. En l’absence de Will Still, c’est son frère Edward Still qui a fait le point sur l’effectif du RCL en conférence de presse ce vendredi 28 février 2025. Et comme depuis le début de la saison, le groupe sera diminué.

L’attaquant angolais M’Bala Nzola manquera cette affiche après le carton rouge reçu lors de la rencontre face au FC Nantes. Les blessés de longue date Jhoanner Chavez, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Denis Petric seront tous indisponibles. Jérémy Agbonifo est victime d’une blessure musculaire et est forfait pour cette rencontre.

« Les blessés de longue durée progressent bien, que ce soit Jhoanner Chavez, Martin Satriano ou Rémy Labeau-Lascary. La semaine a été positive pour eux. Denis Petric poursuit sa réévaluation. La seule nouveauté est la blessure musculaire de Jérémy Agbonifo, qui ne sera pas disponible ce week-end. », a annoncé Edward Still.