Stade Brestois : Éric Roy croit en une relance face à l’OL

La lutte pour la qualification européenne se poursuit pour le Stade Brestois, qui s’apprête à affronter l’Olympique Lyonnais ce samedi. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur Éric Roy s’est exprimé en conférence de presse, affichant sa volonté de rebondir après l’élimination en Coupe de France.

Éric Roy ambitieux avant d’affronter l’OL

Éliminé en Ligue des Champions et en Coupe de France, le Stade Brestois se concentre désormais exclusivement sur la Ligue 1. L’objectif est clair : terminer la saison en force pour décrocher une place en compétition européenne l’an prochain.

Le week-end dernier, Brest a dû se contenter d’un match nul (0-0) face au RC Strasbourg, un résultat frustrant dans la course aux places européennes. Malgré cette contre-performance et une récente élimination en coupe d’Europe, Éric Roy refuse d’abandonner et compte sur son groupe pour rebondir.

En conférence de presse, l’entraîneur brestois a livré sa stratégie pour relancer son équipe : « Comment relever la tête ? En échangeant avec les joueurs, en restant unis. Il faut rassembler autour de notre projet de jeu et afficher de la personnalité. La gestion des émotions est un point clé pour nous. Un match n’est jamais linéaire, il y a toujours des événements qui viennent le perturber. Il faut éviter de sombrer dans la négativité et savoir réagir lorsque le scénario nous est défavorable. »

𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "Lyon, une équipe très forte offensivement !"



Avant le déplacement à Lyon, Éric Roy s'est exprimé devant les médias.

Le Stade Brestois méfiant face aux qualités de l’OL

Concernant l’adversaire du jour, l’Olympique Lyonnais, Éric Roy reconnaît les forces des Gones et se méfie de leur dynamique actuelle :

« Lyon possède une attaque redoutable et bénéficie de l’apport d’un nouvel entraîneur qui poursuit le bon travail réalisé à Lille. Ce sera un plaisir d’évoluer dans un grand stade, avec une belle ferveur autour de ce match. Nous les avons battus à l’aller, ce qui prouve que nous en sommes capables. Mais attention, cette équipe a changé depuis la première partie de saison. Il faudra livrer une prestation de très haut niveau pour espérer repartir avec les trois points. »