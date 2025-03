Mercato PSG : Lucas Chevalier pose une condition choc pour son arrivée !

Malgré des discussions pour prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma, le PSG veut recruter Lucas Chevalier lors du prochain mercato estival. Mais le gardien titulaire du LOSC n’entend pas venir faire de la figuration dans la capitale.

Mercato : Donnarumma ouvert à une prolongation, le PSG cible Chevalier

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est d’accord pour accepter les conditions du PSG pour prolonger, à savoir un salaire revu à la baisse, mais davantage lié aux performances.

« Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence », a récemment déclaré l’agent de Gianluigi Donnaruma dans une interview en Italie.

Cependant, le journal Le Parisien confirme que la piste menant à Lucas Chevalier est bel et bien réelle. En interne, les dirigeants du PSG sont sous le charme du profil du portier de 23 ans. Au sein de la direction, des voix estiment même que Lucas Chevalier possède le mental idéal pour se fondre rapidement dans l’effectif de Luis Enrique.

Le quotidien régional ajoute même qu’une prise de contact aurait d’ores et déjà eu lieu entre les deux parties. Pour autant, rien n’est encore fait dans ce dossier, l’international français du LOSC ayant des exigences très élevées.

Lucas Chevalier ne veut pas être remplaçant du Paris SG

Ces dernières semaines, le nom de Lucas Chevalier est revenu avec insistance du côté du PSG. Susceptible de quitter les rangs de Lille durant l’intersaison, le protégé de Bruno Genesio intéresse plusieurs grands clubs européens à l’étranger, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos aimeraient le retenir en Ligue 1. Le Parisien précise d’ailleurs que la volonté du Paris SG de recruter Lucas Chevalier est réelle et plus que jamais d’actualité.

« Les décideurs parisiens sont persuadés qu’il possède le mental et une bonne gestion émotionnelle pour s’imposer au PSG à un poste très difficile. La prise de contact a eu lieu entre le gardien lillois et le club de la capitale, qui sait qu’il n’est pas le seul sur le coup. »

Mais face à ses concurrents, le PSG a un atout, avance Le Parisien. Il s’agit de Luis Campos. En effet, l’actuel conseiller sportif parisien est celui qui a fait signer son premier contrat professionnel au gardien lorsqu’il était au LOSC.

« Les deux hommes s’apprécient et sont restés en contact au fil des ans. S’il choisit Paris, il ne viendra que s’il est assuré d’avoir une place de numéro 1. Ce qui suppose un départ de Gianluigi Donnarumma », conclut le quotidien francilien. Le Paris Saint-Germain devra donc faire un choix fort dans les semaines ou mois à venir. Affaire à vivre…