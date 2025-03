La qualification en demi-finale de la Coupe de France aura été de courte durée. Ce vendredi, cette joie a été rapidement éteinte par une lourde défaite du Stade de Reims (0-3) face à l’AS Monaco. Un résultat décevant, mais mérité, selon le gardien de but Yehvann Diouf.

Le constat froid de Yehvann Diouf après l’échec à Monaco

Si la défaite du Stade de Reims face à l’AS Monaco était pressentie, peu s’attendaient à un score aussi sévère (0-3). Le club champenois enchaîne les contre-performances en Ligue 1, et ce revers en est une nouvelle illustration. Pour Yehvann Diouf, cette défaite est méritée et ne souffre d’aucun regret : « Le score est sévère ? Par rapport à ce qu’on a montré, non. »

Récemment, Samba Diawara avait souligné, après la qualification en demi-finale de la Coupe de France, que ses joueurs manquaient d’endurance et d’intensité. Un constat que partage également Yehvann Diouf après la défaite à Monaco : « C’était notre troisième match à l’extérieur en une semaine. Ça joue énormément. On a essayé de mettre de l’intensité, mais on n’avait pas les jambes. On est tombés sur plus forts que nous, il faut le dire. Le score est logique. »

Stade de Reims : l'analyse amère de Yehvann Diouf après la défaite à Monaco 3

Malgré ce revers, le portier de 26 ans garde espoir quant au maintien, tout en reconnaissant que la lutte devra se jouer face à des adversaires plus abordables que les grands clubs de Ligue 1. Pour assurer son maintien, le Stade de Reims doit désormais se focaliser sur ses rivaux directs.

L’objectif est clair : rivaliser avec eux et engranger des points essentiels à la survie du club en Ligue 1. « On joue un championnat différent de celui de Monaco. On va devoir se battre face à nos concurrents, et ça commence dès la semaine prochaine. » a conclu Yehvann Diouf en zone mixte.