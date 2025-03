ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne face à un défi de taille contre l’OGC Nice !

L’ASSE se méfie évidemment de l’OGC Nice, actuellement 3e au classement de la Ligue 1 après 23 journées. Eirik Horneland est encore plus méfiant pour une raison bien précise.

ASSE : L’OGC Nice vise la Ligue des Champions, cela complique la tâche des Verts

L’ASSE va devoir se retrousser les manches pour affronter l’OGC Nice, l’une des meilleures attaques du championnat, actuellement sur une série positive de cinq matchs, dont quatre victoires et un match nul.

Alors que l’ASSE, classée 16e et en position de barragiste, lutte pour son maintien en Ligue 1, le Gym est en course pour décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Cet objectif niçois rend la tâche des Stéphanois d’autant plus difficile.

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, n’a pas manqué de le souligner avant la rencontre : « L’OGC Nice est une très bonne équipe, expérimentée. Elle se bat pour l’Europe, ce sera un gros défi. »

L’heure de la revanche a sonné pour Saint-Etienne ? Horneland livre les clés du match

Néanmoins, le nouveau coach de l’ASSE et son équipe se sont préparés à relever le défi niçois devant leurs supporters, dans le mythique stade Geoffroy-Guichard. Ils sont animés par un esprit de revanche après la défaite humiliante (8-0) du match aller.

« Pour rivaliser avec cette équipe, il faudra être à notre meilleur niveau, se battre avec détermination et réaliser la meilleure prestation possible contre Nice. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, car nous avons démontré que nous sommes performants à domicile », a déclaré Eirik Horneland.

Rendez-vous ce samedi à 17 heures dans » Le Chaudron » stéphanois, où plus de 30 000 spectateurs sont attendus.