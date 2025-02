ASSE-OGC Nice : Saint-Etienne a soif de revanche après le cauchemar niçois !

À deux jours du choc contre l’OGC Nice, samedi, l’ASSE a à coeur d’effacer l’humiliation de la lourde défaite du match aller (8-0). Eirik Horneland et Benjamin Bouchouari veulent une réaction à Saint-Etienne devant leurs suporters.

ASSE : Horneland attend une réaction des Verts face à l’OGC Nice

Eirik Horneland n’était pas encore l’entraîneur de l’ASSE lorsque les Verts ont lourdement chuté face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, le 20 septembre, lors de la 5e journée de Ligue 1. Cependant, il sait par expérience que ce fut un coup dur pour l’ancien coach Olivier Dall’Oglio et son équipe.

« Perdre sur un tel score à l’aller, ce n’est pas quelque chose qu’on peut accepter. Ça blesse tout le club, dirigeants, joueurs comme supporters », a-t-il commenté, avant de donner un mot d’ordre clair aux Verts : « On doit voir une réaction par rapport à ça et par rapport à notre situation au classement ».

Saint-Etienne : Bouchouari rêve d’une revanche contre les Niçois

Présent également en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, Benjamin Bouchouari se souvient encore du match cauchemardesque de l’AS Saint-Etienne face au Gym. « Bien sûr, personne n’a oublié ce match aller. On a tous conscience de ce qu’on a fait là-bas », a-t-il confié.

Sur le banc de touche au coup d’envoi du match aller, le milieu de terrain avait disputé les vingt dernières minutes, après avoir remplacé Mathieu Cafaro. L’ASSE était menée (6-0) lorsque le Marocain est entré sur la pelouse.

Gonflé à bloc, il rêve d’une revanche des Stéphanois, samedi à Geoffroy-Guichard. « Il faut corriger cette erreur samedi. Il y a un sentiment de revanche par rapport à notre fierté, par rapport à tout le club », a-t-il lancé.

L’ASSE peut-elle créer la surprise ?

Malgré la série noire actuelle de l’AS Saint-Etienne (4 défaites et 3 nuls), Benjamin Bouchouari et ses coéquipiers espèrent créer la surprise face aux Niçois. « L’OGC Nice est certes une très bonne équipe, mais on a su montrer parfois de belles choses contre des équipes du haut de tableau », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’ASSE avait surpris le LOSC (1-0) et le RC Strasbourg (2-0) à domicile, lors de la phase aller. Les Verts auront-ils les ressources mentales et physiques nécessaires pour s’imposer face aux Aiglons ?