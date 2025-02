ASSE : Les supporters de Saint-Etienne inquiets, Horneland les rassure avant l’OM

Avant le match de l’ASSE contre l’OM, samedi, Eirik Horneland a tenté de dissiper les inquiétudes des supporters stéphanois. Il leur a demandé un peu de patience pour voir les premiers résultats positifs de son équipe.

Saint-Etienne dans la zone rouge : Les supporters stéphanois s’inquiètent !

L’ASSE joue un match capital ce samedi à 17h, lors de la 22e journée de Ligue 1. Elle affronte l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Les Verts seront cependant privés de leurs supporters, interdits de déplacement à Marseille pour cette confrontation.

Ces supporters avaient exprimé une vive colère après la défaite de l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard contre le Stade Rennais (0-2), la semaine dernière. Ils ont fait part de leur inquiétude et de leur frustration, interpellant surtout leur équipe afin qu’elle mette fin à la série de cinq matchs sans victoire.

En effet, l’ASSE a concédé deux matchs nuls et trois défaites lors des cinq dernières journées de Ligue 1. Elle est classée 16e et en position de barragiste à 13 journées de la fin du championnat.

Horneland rassure : « Nous travaillons sur le long terme, l’ASSE deviendra plus forte … »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a tenté de rassurer le peuple vert. Il a laissé entendre qu’il comprend les inquiétudes des fans stéphanois, mais qu’ils doivent faire preuve de patience et continuer à soutenir leur équipe si chère.

« Je comprends que les supporters souhaitent voir des effets à court terme. Ils sont impatients de voir les premiers résultats. C’est également notre objectif, mais nous travaillons aussi sur le plus long terme. Et sur le long terme, nous sommes sûrs d’y arriver », a-t-il expliqué avant de rassurer le public de Saint-Etienne.

« Ce n’est pas la première fois que je travaille dans ce type de projet. Les décisions que nous prenons aujourd’hui compteront dans le futur. L’ASSE va progresser et s’améliorer, mais cela va prendre du temps. Il faut que les supporters aient un peu plus de patience, car l’AS Saint-Etienne redeviendra plus forte qu’elle ne l’est actuellement », a-t-il indiqué ensuite.