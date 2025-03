Angers SCO : Alexandre Dujeux s’attend à un grand défi face au Toulouse FC

À l’occasion de la 24ᵉ journée de Ligue 1, Angers SCO se prépare à accueillir le Toulouse FC au stade Raymond-Kopa. Dans cette rencontre cruciale pour le maintien des Angevins, Alexandre Dujeux a exprimé sa prudence face aux qualités des Toulousains lors d’une conférence de presse.

Un duel sous tension entre Angers et Toulouse

Actuellement 12ᵉ de Ligue 1, Angers SCO lutte pour assurer son maintien. À onze journées de la fin, la pression monte entre les équipes concernées, et les Noirs et Blancs doivent rapidement engranger des points pour terminer la saison sur une note positive. Cette mission s’annonce complexe, notamment face à un Toulouse FC ambitieux qui vise une place en compétition européenne et veut éviter de chuter au classement.

Ce duel s’annonce donc intense, comme l’a souligné Alexandre Dujeux, qui redoute le Téfécé : « Toulouse est une bonne équipe, très efficace devant le but. C’est un club avec un entraîneur qui fait du bon travail. Ce sera un grand défi pour nous, et nous devrons faire preuve d’une concentration maximale. »

Photo : Alexandre Dujeux

Des absences importantes, mais des jeunes prometteurs

Malgré les difficultés, l’entraîneur angevin a un plan en tête pour contrer Toulouse. Il mise notamment sur la progression de certains joueurs, à l’image de Marius Courcoul, qu’il a salué après le match contre Reims : « Je trouve que Marius Courcoul a fait un match sérieux et intelligent face à Reims. Il a montré qu’il était à la hauteur. »

Toutefois, Angers devra composer avec plusieurs absences de taille. Jim Allevinah et Haris Belkebla manqueront la rencontre, comme l’a confirmé Dujeux : « Haris Belkebla souffre d’une gêne musculaire. Jim Allevinah a reçu une béquille douloureuse, tandis qu’Esteban Lepaul est encore incertain pour ce week-end. Sidiki Chérif ressent également une gêne persistante. »

Ces forfaits obligeront Alexandre Dujeux à revoir ses plans et à trouver les bonnes solutions pour aligner une équipe compétitive face à un Toulouse FC en pleine confiance.