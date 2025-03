Classement OL : Défaite en perspective face à Brest

Le classement de l’OL en Ligue 1 pourrait se dégrader. L’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée en Ligue 1. Avec quatre défaites lors de ses neuf derniers matchs, le club rhodanien peine à retrouver une dynamique stable. Alors que Brest se profile à l’horizon, les statistiques ne jouent pas en faveur des Lyonnais.

Quel Olympique Lyonnais face au Stade brestois ?

Sur les six dernières confrontations face aux Brestois, Lyon s’est incliné à trois reprises, pour deux victoires et un nul. Un bilan contrasté qui tranche avec la domination des Gones lors des dix premiers duels entre ces deux équipes au 21ᵉ siècle. Cependant, un point positif demeure : l’OL n’a jamais perdu à domicile face à Brest en Ligue 1, ce qui lui permet d’afficher un bilan de huit victoires et quatre matchs nuls en douze rencontres.

Le classement de l’OL pourrait bien être impacté par cette rencontre cruciale. Alors que les Lyonnais doivent impérativement engranger des points pour espérer remonter au classement, Brest affiche une forme impressionnante. Le club finistérien n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs, une défaite contre le PSG (2-5), et reste sur deux résultats nuls consécutifs.

Classement OL : Lyon sous la menace du RC Strasbourg

De plus, Lyon a récemment subi un revers à domicile face aux Parisiens (2-3). Une nouvelle défaite contre Brest marquerait une série inédite de deux revers de suite à domicile depuis septembre 2023. Une pression supplémentaire pèse donc sur les épaules des joueurs de Paulo Fonseca, qui doivent absolument réagir pour éviter un coup dur au classement à l’OL, actuel 6e avec 36 points provisoires.

Cette rencontre sera donc décisive pour la suite de la saison des Lyonnais. Parviendront-ils à inverser la tendance ou verront-ils leur situation en Ligue 1 se compliquer encore un peu plus ? Une chose est sûre, l’Olympique Lyonnais pourrait bien connaître un nouveau bouleversement de ces plans ce week-end, ce qui ferait une belle affaire du RC Strasbourg, son poursuivant direct au classement en cas de victoire contre l’AJ Auxerre.