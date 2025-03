LOSC : Ethan Mbappé, Genesio dit-il vraiment la vérité ?

L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a-t-il réellement été sincère en évoquant son jeune milieu de terrain Ethan Mbappé ? Après la lourde défaite de Lille face au PSG (4-1), le coach lillois a tenu des propos élogieux sur la prestation du frère cadet de Kylian Mbappé. Pourtant, ces déclarations semblent en décalage avec la réalité du terrain.

Ethan Mbappé au LOSC : Génésio sincère ou simple com’ ?

Samedi 1er février, Ethan Mbappé faisait son retour au Parc des Princes, son club formateur. Le jeune de Kylian Mbappé, ancienne idole du Parc, Ethan, âgé de 18 ans, n’a pas brillé sous ses nouvelles couleurs du LOSC dans cette partie. Mais contrairement aux louanges de son entraîneur, le joueur n’a pas vraiment marqué les esprits.

Bruno Genesio a affirmé qu’Ethan avait réalisé une “très bonne entrée”. Pourtant, le milieu de terrain lillois s’est souvent montré hésitant, en difficulté dans ses contrôles et incapable de réellement peser sur le jeu par sa qualité, sa vitesse. Son manque de confiance et d’impact a davantage marqué les observateurs que son apport réel sur le terrain.

Un bilan en demi-teinte mais Génésio embellit-il la réalité ?

Malgré ses difficultés, Ethan Mbappé a tout de même signé une passe décisive pour Jonathan David, sauvant ainsi son match d’une prestation totalement anonyme. Néanmoins, son influence sur le jeu reste encore trop limitée pour un joueur évoluant en Ligue 1.

Il est important de rappeler qu’Ethan Mbappé a été formé au PSG, un club qui, selon certains, ne l’aurait retenu que par son lien avec Kylian. Lorsque ce dernier est parti libre au Real Madrid, le PSG n’a pas hésité à se séparer de son petit frère, ce que l’attaquant madrilène avait jugé injuste.

Kylian Mbappé avait d’ailleurs confié que son frère rêvait de faire carrière à Paris, tout comme lui rêvait du Real. Il semblait même s’en vouloir d’avoir indirectement provoqué son départ du PSG. Mais au-delà du lien familial, la réalité est que le club de la capitale ne pouvait pas faire de sentiment et devait avant tout miser sur des joueurs à fort potentiel.

Ethan Mbappé peut-il prouver que le PSG a eu tort ?

Depuis son arrivée à Lille, Ethan Mbappé n’a pas encore prouvé que le PSG avait eu tort de le laisser partir. En 10 apparitions sous le maillot lillois, il peine encore à convaincre et à montrer des qualités qui justifieraient son maintien à Paris.

Cependant, tout n’est pas perdu. À seulement 18 ans, Ethan a encore une grande marge de progression. Avec un coach comme Bruno Genesio, prêt à lui donner du temps de jeu, il a l’opportunité de s’améliorer et de prouver qu’il peut évoluer au plus haut niveau. Reste à savoir s’il saura saisir cette chance et faire taire les doutes qui entourent son véritable potentiel.