Classement LOSC : Lille chute en Ligue 1 avant d’affronter le Borussia Dortmund en C1

Incapable de battre une équipe du PSG en pleine forme, le LOSC réalise une mauvaise opération dans sa quête des places européennes, notamment la Ligue des Champions. Lille chute au classement en Ligue 1.

Classement LOSC : Lille tombe à Paris et dégringole en Ligue 1

Après sa victoire éclatante contre le LOSC (4-1) lors de la 24e journée de Ligue 1, le PSG (62 points) assoit encore davantage son emprise sur le championnat de France et préserve son avance de 13 unités sur son rival, l’Olympique de Marseille (49 points).

En pleine forme depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a livré une performance de haute volée durant le premier acte pour dompter l’équipe de Bruno Genesio (4-1). Ce mauvais résultat de Lille entraîne sa chute à la 5e place avec 41 points, à 5 unités du troisième du classement, l’OGC Nice (46 points).

Lille ne rassure donc pas avant le déplacement en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui se tiendra ce mardi. Ce déplacement s’annonce difficile pour le LOSC.

Au Borussia Dortmund, une dynamique positive semble s’être installée avec l’arrivée du nouvel entraîneur, Niko Kovac. Le Borussia Dortmund a remporté deux victoires consécutives en Bundesliga et est prêt à défier les Dogues. Les Allemands ont été finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Cette saison, le Borussia Dortmund a bouclé la phase de ligue à la dixième place, totalisant 15 points. Son parcours se caractérise par un bilan de 5 victoires (face au Shakhtar, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Celtic et Bruges) et 3 défaites (contre Bologne, Barcelone et le Real Madrid). Le LOSC, de son côté, a surpris tout le monde après sa qualification directe pour les huitièmes de finale.