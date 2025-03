Classement Racing Club de Lens : Le RC Lens dans le dur, la crise continue !

Le Racing Club de Lens est en difficulté en cette seconde partie de saison en Ligue 1 et semble abandonner son objectif de se qualifier pour une compétition européenne à la fin de la saison. Le RC Lens chute au classement en championnat de France.

Classement Racing Club de Lens : Le RC Lens s’éloigne de l’Europe !

Le Racing Club de Lens est aux abois en Ligue 1 en cette seconde partie de saison. Les départs enregistrés lors du dernier mercato hivernal et les nombreuses blessures ont des répercussions sur la performance du RC Lens et leur classement en Ligue 1. Plusieurs cadres tels que Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski ont quitté le club artésien lors du mercato hivernal.

La qualité du jeu lensois s’est totalement dégradée. Le Racing Club de Lens enchaîne les mauvais résultats depuis plusieurs semaines. Le technicien du RC Lens, Will Still, ne trouve pas encore de solution pour arrêter l’hémorragie.

Les Sang et Or restent sur une série noire de quatre défaites consécutives contre l’OGC Nice (2-0) lors de la 21e journée, le RC Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée, le FC Nantes (3-1) lors de la 23e journée et contre Le Havre AC (3-4) au stade Bollaert samedi dernier lors de la 24e journée de Ligue 1. Le Racing Club de Lens pointe désormais à la 9e place au classement avec 33 points et s’éloigne des places européennes.

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, ne croit même plus à la qualification du club artésien pour une compétition européenne à la fin de la saison. « Je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match. Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera d’en prendre sur le suivant et au final, on verra bien où on termine », avait déclaré le coach lensois après la défaite face au RC Strasbourg.

Le prochain adversaire du Racing Club de Lens est l’Olympique de Marseille. Face à une équipe marseillaise en pleine forme, le RC Lens peut encore chuter et s’enfoncer davantage dans la crise de résultats.