PSG – Liverpool : Virgil Van Dijk prévient déjà Ousmane Dembélé !

À 48 heures du huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG, le défenseur central de Liverpool, Virgil Van Dijk, a annoncé la couleur pour son duel à venir avec Ousmane Dembélé, l’attaquant parisien.

Ousmane Dembélé, l’arme fatale du PSG face à Liverpool ?

Après un début de saison plus délicat, Ousmane Dembélé est totalement transformé depuis le début de l’année 2025 et impressionne par ses performances. Avec 18 buts depuis janvier, l’ailier français est aujourd’hui le leader offensif d’un PSG collectif et soudé sous les houlettes de Luis Enrique.

En pleine forme, Dembélé sera l’une des principales attractions de ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, mercredi soir, au Parc des Princes. Repositionné dans un rôle de faux 9 par l’entraîneur espagnol, l’attaquant de 27 ans fait trembler les filets adverses chaque semaine.

Pour autant, l’ancien joueur du Barça n’est pas le seul danger offensif du côté des Rouge et Bleu Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia s’illustrent aussi. Tout comme le joker de luxe Gonçalo Ramos, décisif à chacune de ses entrées en jeu.

Le club anglais s’apprête donc à affronter un PSG qui est au sommet de sa forme. Mais cela ne semble pas du tout faire peur aux hommes d’Arne Slot comme l’a souligné son capitaine Virgil Van Dijk.

Van Dijk motive les troupes avant le match décisif contre le PSG

Mercredi, à 21 heures, Liverpool sera sur la pelouse du Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial que le monde du football attend avec impatience. Tout comme Virgil Van Dijk, le défenseur central de 33 ans, qui a hâte d’en découdre.

« Ce sera un très beau match contre une équipe en pleine forme. Ils ont très bien joué lors de leur dernier match de Ligue des Champions contre Brest (7-0). Ce sera difficile, mais ce sont les matchs que l’on aime disputer et j’ai vraiment hâte d’y être. (…) Nous sommes désormais en phase à élimination directe, nous n’avons plus le droit à l’erreur.

Il y a deux matchs à jouer et nous voulons passer. Mais il va falloir se battre, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se qualifier », a confié le coéquipier de Mohamed Salah au micro de Liverpool Echo. Ousmane Dembélé et les autres attaquants du PSG savent donc à quoi s’attendre.