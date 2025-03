Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset s’excuse déjà pour une saison catastrophique

À dix journées de la fin de la saison, le Montpellier HSC et Jean-Louis Gasset se retrouvent au bord du précipice, à moins d’un miracle dans la course au maintien. En conférence de presse après la lourde défaite (0-4) face au Stade Rennais FC, le technicien français de 71 ans a présenté ses excuses aux supporters pour cette saison décevante.

Une défense en grande difficulté

Cette saison, la défense du Montpellier HSC s’est révélée être l’un de ses plus grands points faibles. De Michel Der Zakarian à Jean-Louis Gasset, les problèmes défensifs persistent malgré les arrivées de Nikola Maksimović et Bamo Meïté. La charnière centrale montre d’importantes lacunes, concédant trop de buts, tandis que l’attaque manque d’efficacité et de réalisme.

Face au Stade Rennais FC, la prestation défensive a particulièrement déçu Jean-Louis Gasset : « Le mental, sûrement, parce que le score, avec ce problème de clean sheet, dès qu’on prend un but, on dirait qu’on a perdu le match. On vient de faire un mois de février où on a perdu les cinq matchs du mois. On a encaissé 14 buts et marqué un seul. Donc dès qu’on prend un but, je sens qu’il y a une espèce de cassure… »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Jean-Louis Gasset face à la colère des supporters

Avant même l’heure de jeu, le Montpellier HSC avait déjà encaissé trois buts sans en inscrire un seul. À la 76e minute, la Butte Paillade, où se regroupent les supporters les plus fervents du club, a quitté les tribunes, laissant les joueurs livrés à eux-mêmes. Une scène marquante que Jean-Louis Gasset ne critique pas, bien au contraire. Il a même tenu à s’excuser : « C’est dur de voir partir ses supporters, mais je les comprends. Ils viennent voir leur équipe favorite, et quand c’est trois, quand c’est quatre, c’est difficile. On s’excuse pour une saison comme celle-ci. »

Un dernier espoir pour le maintien ?

Malgré la situation inquiétante du club au classement, Jean-Louis Gasset refuse d’abandonner. L’entraîneur montpelliérain croit encore en un retournement de situation :

« Encore une fois, le peu d’espoir qui reste, on va le jouer à fond, parce que dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Et on ne sait jamais, il peut y avoir un revirement de situation. Toutes ces choses qui nous pénalisent, comme les blessures et les suspensions, peuvent à un moment tourner en notre faveur. » Le Montpellier HSC devra impérativement réagir lors des prochaines rencontres pour espérer se maintenir en Ligue 1.