Montpellier HSC: Jean-Louis Gasset refuse de jeter l’éponge !

La crise continue de durer au Montpellier HSC, avec des performances qui ne sont toujours pas à la hauteur des attentes des supporters ni de celles de l’entraîneur Jean-Louis Gasset. Après la défaite de ce week-end (0-2) face à l’OGC Nice, le technicien français de 72 ans a exprimé ses regrets, mais refuse d’abandonner la lutte pour le maintien.

Les regrets de Jean-Louis Gasset après la défaite face à Nice

Toujours dernier au classement de la Ligue 1, le Montpellier HSC peine à sortir de la zone de relégation. Les Héraultais traversent actuellement une spirale négative avec quatre défaites consécutives, ce qui met en difficulté Jean-Louis Gasset. Ce dimanche, l’objectif était de briser cette série de mauvais résultats et de relancer la saison.

Malheureusement, la mission s’est avérée complexe face à une équipe de l’OGC Nice en pleine forme (5 matchs sans défaite), qui lutte pour se qualifier en Ligue des champions (3e, 43 points). Pour Jean-Louis Gasset, la marche semblait un peu trop haute :

« On a vu une équipe qui jouait pour la Ligue des champions et une autre qui luttait pour le maintien. La marche n’était pas trop haute, non. Si on avait eu un peu de chance pour marquer un but, on aurait pu les faire douter. C’est une équipe avec de gros points forts et des remplaçants de qualité. » a-t-il reconnu.

Cependant, Jean-Louis Gasset nourrit quelques regrets concernant les occasions manquées par ses joueurs durant la rencontre : « On a eu deux ou trois situations où l’on aurait pu marquer. Même la barre transversale était contre nous. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Montpellier HSC refuse d’abdiquer pour le maintien

Cette nouvelle défaite semble aggraver la situation pour Montpellier, qui descend progressivement vers la Ligue 2. Mais pour Jean-Louis Gasset, rien n’est encore perdu. Après la rencontre face à l’OGC Nice, il a salué les performances de son équipe et reste optimiste pour le maintien :

« On doit continuer à se battre comme on le fait. On a lutté, on a essayé de rivaliser face à une équipe plus forte. Dans les semaines à venir, il faudra tout remettre en place. L’important, c’est que l’on a lutté, c’est déjà un bon point. Il nous reste 90 jours à vivre ensemble. Il reste encore de nombreux matchs, notamment contre nos adversaires directs. Comme nous, ils ont du mal contre les grosses équipes. » a conclu l’entraîneur du Montpellier HSC.