Stade Rennais : Des nouvelles de Seko Fofana après sa blessure au SRFC  

Plus de peur que de mal ! Le milieu de terrain du Stade Rennais, Seko Fofana, sera bel et bien disponible pour la rencontre entre le SRFC et le PSG en Ligue 1.

Stade Rennais : Seko Fofana prêt pour affronter le PSG ?

Le milieu de terrain ivoirien du Stade Rennais, Seko Fofana, a marqué son premier but avec son nouveau club avant de sortir sur blessure lors de la large victoire des Bretons à Montpellier (4-0), dimanche, pour la 24e journée de Ligue 1.

Après la rencontre, le technicien de Rennes, Habib Beye, a donné des nouvelles de la nouvelle recrue hivernale. L’international ivoirien a été touché à la cuisse et n’a pas voulu prendre de risque. « Cela ressemble à une contracture. Seko a arrêté au bon moment. Il n’y avait pas de raison à la mi-temps de prendre un risque », a expliqué Habib Beye.

Seko Fofana a été remplacé à la pause par Mousa Al-Tamari, ancien joueur de Montpellier HSC. Il n’y a donc pas d’inquiétude pour l’ancien joueur du RC Lens. Le crack ivoirien devrait disputer la prochaine rencontre face au PSG au Roazhon Park.

Depuis son arrivée à Rennes en janvier en provenance d’Al-Nassr, Seko Fofana a disputé neuf rencontres toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais. Dimanche, il a débloqué son compteur de buts sous les couleurs du SRFC, un but qui a lancé son équipe vers la victoire. Le Stade Rennais grimpe à la 11e place du classement en Ligue 1.