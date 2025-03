ASSE : Un joueur de l’AS Saint-Etienne agressé violemment par un supporter du club

La situation se dégrade au sein de l’ASSE au fil des journées. Après la défaite contre l’OGC Nice (1-3), un joueur de l’équipe stéphanoise aurait été violemment agressé par un supporter à la sortie du stade.

L’AS Saint-Etienne au bord du gouffre : La peur gagne le club

L’ASSE traverse une crise profonde ! Le club semble inexorablement glisser vers la Ligue 2. Les performances des joueurs laissent penser qu’ils sont impuissants à assurer le maintien du club promu dans l’élite. Le nouvel entraîneur des Verts, Eirik Horneland, semble également incapable de redresser la situation.

Le style de jeu qu’il tente de mettre en place depuis un peu plus de deux mois ne porte toujours pas ses fruits. L’AS Saint-Étienne se retrouve désormais 17e et en position de premier relégable en Ligue 2, à dix journées de la fin du championnat.

Un supporter de l’ASSE assène un coup de poing à Dylan Batubinsika

La tension monte donc chez certains supporters, qui redoutent une descente aux enfers de l’ASSE. Un supporter isolé aurait même asséné un coup de poing au visage de Dylan Batubinsika avant de prendre la fuite, selon les informations du site spécialisé Actu Saint-Étienne.

L’agression se serait déroulée à la sortie du stade Geoffroy-Guichard, vers 19h45 après le match perdu contre l’OGC Nice, alors que les joueurs de l’AS Saint-Etienne quittaient les lieux. L’international congolais (6 sélections) s’apprêtait à monter dans sa voiture lorsqu’il a été surpris par l’agresseur, d’après la même source.

Dylan Batubinsika n’a pas été blessé et n’a pas encore décidé de porter plainte. Quant au club stéphanois, il a indiqué à la source qu’il ne pouvait pas porter plainte à la place de son défenseur central, la victime.

Ce dernier, âgé de 29 ans, est un joueur clé de l’équipe de l’ASSE. Il a été titularisé à 21 reprises lors des 23 matchs de Ligue 1 qu’il a disputés cette saison. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, il ne prendra pas part au prochain match des Verts contre le Havre AC, dimanche (17h15).