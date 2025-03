Statistiques de Ligue 1 : Le PSG affole les chiffres, l’ASSE vers de tristes records

Les statistiques de Ligue 1 sont assez éloquentes concernant le PSG, le leader intouchable, et l’ASSE, le promu menacé de relégation en Ligue 2.

Statistiques de Ligue 1 : Le PSG pulvérise les records, des stats ahurissantes !

Le PSG domine la Ligue 1 après 24 journées. Selon les statistiques de la Ligue 1, le club de la capitale est bien parti pour remporter un quatrième titre de champion consécutif. Il possède une avance confortable de 13 points sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est pas tout !

Le Paris SG est invaincu en championnat cette saison et affiche des statistiques impressionnantes. Avec 19 victoires et 5 matchs nuls, 66 buts marqués et une différence de buts de +43, l’équipe de Luis Enrique se positionne comme la meilleure attaque (2,75 buts inscrits en moyenne par match) et la meilleure défense de la Ligue 1 (seulement 23 buts encaissés).

Le Paris Saint-Germain pourrait même terminer la saison invaincu, ce qui constituerait un nouveau record pour le club de Nasser Al-Khelaïfi.

ASSE : La descente aux enfers, des statistiques alarmantes

À l’opposé, l’ASSE est en grande difficulté depuis son retour en Ligue 1, comme en témoignent les statistiques de Ligue 1. L’espoir suscité par le rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum, s’est rapidement transformé en cauchemar. L’AS Saint-Etienne occupe la 17e place du classement avec seulement 19 points et est menacé de relégation en Ligue 2.

Les statistiques de l’équipe stéphanoise sont alarmantes : 15 défaites et 4 matchs nuls pour seulement 5 victoires. Les Verts ont encaissé 56 buts, dont 13 penalties, soit une moyenne de 2,4 buts concédés par match. Seule la lanterne rouge, Montpellier HSC, fait pire avec 58 buts encaissés.

C’est en tout cas la pire saison de l’ASSE dans l’élite. Si l’équipe d’Eirik Horneland ne parvient pas à inverser la tendance lors des dix dernières journées, elle risque de terminer la saison avec des records historiques peu glorieux pour le club !

Sur le plan général, les statistiques de Ligue 1 sont encourageantes, avec 648 buts marqués en 24 journées, soit une moyenne de 27 buts par journée.